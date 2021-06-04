Почему нельзя ополаскивать тарелки перед мытьем в посудомоечной машине: причина в специальных датчиках

Австралийский эксперт по уборке Эшли Иредейл объяснила, что предварительное ополаскивание посуды фактически мешает посудомоечной машинке хорошо промыть ее. Это объясняется тем, что датчики бытовой техники не могут определить проблемные места, то есть степень загрязнения.

Посудомоечная машина — это буквально техническое чудо, которое оценят все, для кого в повседневной жизни очень важен вопрос комфорта и экономии времени. Посудомоечная машина значительно упрощает повседневную жизнь. Если бы в ней еще были функции «самостоятельная загрузка» и «удаление чистой посуды», она, несомненно, стала бы самым удобным кухонным прибором для занятых людей.

Полоскать или не полоскать? Вот в чем вопрос

Производители посудомоечных машин рекомендуют своим клиентам избегать ополаскивания или мытья посуды вручную перед тем, как положить ее в посудомоечную машину, так как это не позволяет чистящим средствам работать должным образом. Ферменты в таблетках или в жидком виде предназначены для прикрепления к частицам пищи, которые остаются на поверхности тарелок и приборов. Другими словами, моющее средство может плохо промыть посуду, если она недостаточно грязная.

Специальные датчики

Современные посудомоечные машины намного умнее и шустрее предыдущих моделей. Они оснащены передовой технологией распыления и датчиками, определяющими степень загрязнения посуды. Исследования показали, что посуда не станет более чистой, если вы ополоснете ее перед тем, как положить в посудомоечную машину. Датчики просто не смогут определить степень загрязнения посуды.

Однако эксперт рекомендовал соскребать остатки продуктов с поверхности тарелок, прежде чем отправлять их прямо в посудомоечную машину. Это предотвратит засорение техники остатками пищи.

Кроме того, в посудомойке не стоит мыть хрустальную посуду, сковородки с антипригарным покрытием, фарфор и деревянные предметы.