 

Мадонна со своими пятью детьми отметила 90-летие отца Сильвио

04.06.2021, 13:58, Разное
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Итальянка по происхождению, Мадонна не забывает о своих корнях. На этой неделе Луиза (настоящее имя певицы) отправилась в родной штат Мичиган, чтобы поздравить отца Сильвио Чикконе с днем рождения. Мужчина отметил круглую дату – ему исполнилось 90 лет. Компанию Мадонне составили пятеро ее детей: 24-летняя Лурдес, 15-летние Дэвид Банда и Мерси, а также восьмилетние двойняшки Стелла и Эстер.

В Instagram Мадонна опубликовала подробный отчет о поездке. Слайд-шоу из видео и фото получилось содержательным и трогательным: общий портрет с именинником, селфи Дэвида и Мерси, объятия Лурдес и ее мамы, а еще на одном кадре одна из двойняшек листает с дедом книжку.

Мой отец, как иммигрант из Италии, пережил многое за свою жизнь, но всегда усердно трудился для того, чтобы у него было то, что есть. Он привил мне понимание того, как важно много и тяжело работать. Еще раз спасибо тебе! Я была очень рада отметить вместе с детьми твое 90-летие посреди твоих виноградников, – написала Мадонна.

Мадонна с отцом и детьми

Иммигрировавший из Италии в США еще до рождения дочери, будущей суперзвезды, Сильвио Тони Чикконе долгое время работал инженером на автозаводе Chrysler. А позже смог осуществить свою мечту и разбил виноградники в ставшем родном штате Мичиган, и открыть свою виноделью. Мать Мадонны умерла, когда Луизе было всего пять лет.

Лурдес и Мадонна

Дэвид и Мерси



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