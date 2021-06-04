Три мази, которые должны лежать в летней аптечке: никакие укусы насекомых и воспаления не будут страшны

В летний период многих людей беспокоят проблемы с кожей. Это связано с активностью солнечных лучей, повышенной потливостью и укусами насекомых. Летом мы любим совершать длительные прогулки, что приводит к огрубению пяток и появлению сухих мозолей. В статье мы расскажем о трех мазях, которые обязательно должны присутствовать в вашей летней аптечке. Они избавят вас от проблем с кожей в жаркое время года.

Цинковая мазь

Эту мазь можно легко приобрести в любой аптеке. Она стоит дешево, но при этом очень полезна. Цинк отлично подсушивает кожу. Он борется с опрелостями в кожных складках, которые нередко появляются в жару из-за повышенной потливости.

Кроме этого цинковая мазь регулирует работу потовых желез. Ее можно наносить на складки и изгибы тела, которые чаще всего потеют. Это предотвратит появление неприятного запаха и опрелостей.

Крем “Кайлаш Дживан”

Этот крем представляет собой средство аюрведической медицины. Он состоит из эфирных масел и лекарственных трав, произрастающих в Индии.

“Кайлаш Дживан” – многофункциональное средство. Оно поможет вам в разных ситуациях, которые могут произойти летом. Крем снимает раздражение и зуд после укусов насекомых. Его запах отпугивает комаров и мошек. Он защитит вас от солнечных ожогов, а если вы уже обгорели, то быстро восстановит кожу.

Это средство поможет вам при усталости глаз. Просто нанесите капельку крема на веки. Дискомфорт быстро исчезнет.

В состав крема входит кокосовое масло, которое делает кожу мягкой. Поэтому “Кайлаш Дживан” смягчает огрубевшие участки на локтях и пятках. Его также можно использовать для дневного ухода за лицом.

Крем отличается легкой и нежной текстурой, он всасывается в кожу за считаные секунды. После его применения на лице и теле не остается жирной пленки. Он имеет приятный камфорный запах.

Синтомициновая мазь

Это бюджетное средство можно купить в любой аптеке. Оно стоит недорого и вполне доступно.

Мазь на основе синтомицина осветляет кожу. Это средство поможет вам избавиться от пигментных пятен и веснушек.

После применения мази участки пигментации станут светлыми.

Синтомициновая мазь не всегда полностью справляется с темными пятнами. Но ее следует применять и в таких случаях.

Ведь синтомицин делает темные пятна более светлыми и менее заметными.

Заключение

С наступлением жары не забудьте положить в аптечку эти мази. Они спасут вас в разных непредвиденных ситуациях, которые могут произойти летом.