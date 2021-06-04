 

Если любите высокие каблуки: практикуйте эти пять простых движений, чтобы избежать проблем с ногами

04.06.2021, 13:50, Разное
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Обувь на высоких каблуках помогает дамам выглядеть выше, стройнее и женственнее. Однако при длительном ношении такой обуви может произойти деформация ступней, а на пальцах ног появятся вросшие ногти. Кроме того, высокие каблуки увеличивают риск возникновения травм связок, проблем с позвоночником, сердечно-сосудистых заболеваний, артритов и ревматизма. Все эти проблемы со здоровьем гораздо чаще появляются у тех, кто носит обувь на высоких каблуках. Чтобы это предотвратить, нужно ежедневно выполнять пять простых упражнений.

Упражнение 1

Станьте прямо. Пятки и пальцы обеих ног должны касаться пола. Затем одну ногу поставьте на носок, а вторую оставьте в исходном положении. Через несколько секунд поменяйте положение ног (ту, которую вы ставили на носок, опустите на пол, а другую поставьте на носок). Меняйте положение ног 20 раз. Сделайте 3 подхода.

Упражнение 2

Станьте на две стопы. Затем поднимитесь на носки, а через пару секунд опуститесь на пятки. Пальцы при этом поднимите вверх. Выполняйте такие “качели” 20 раз. Сделайте 2 подхода.

Упражнение 3

Станьте прямо. Ноги поставьте на такой ширине, чтобы вы чувствовали себя комфортно. Правую ногу поднимите и согните в колене под углом 80 градусов. Пальцы опустите вниз. Сделайте лодыжкой круговые движения. Вернитесь в исходное положение. Повторите все действия левой ногой. Следует сделать 20 повторений и 3 подхода.

Упражнение 4

Станьте прямо. Правую ногу немного согните в колене. При этом кончики пальцев этой ноги должны касаться пола. Затем нужно попеременно опускать пятку на пол и становиться на носок. При этом левая нога используется в качестве опоры. Повторить те же движения левой ногой. Следует сделать 20 повторений и 3 подхода.

Упражнение 5

Следует сделать 15 повторений и 3 подхода.

Сядьте на стул. Спину держите прямо. Согните одну ногу под прямым углом и поставьте ее на носок. Другая нога в это время должна быть вытянута под углом примерно 120 градусов, ее пятка должна касаться пола, а пальцы направлены вверх. Далее выполняйте движения этой ногой – опускайте пальцы на пол и поднимайте вверх. Повторите те же движения другой ногой.



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