 

Индонезийский стартап Prixa в сфере здравоохранения привлекает 3 миллиона долларов под руководством MDI и TPTF

04.06.2021, 13:04, Разное
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Индонезийский стартап в области здравоохранения Prixa привлек 3 миллиона долларов под руководством MDI Ventures и Trans-Pacific Technology Fund (TPTF) при участии вернувшихся инвесторов, включая Siloam Hospitals Group.

Таким образом, общая сумма привлеченных Prixa с момента ее запуска в 2019 году составила 4,5 миллиона долларов. Соучредитель и главный исполнительный директор Джеймс Роринг, доктор медицины, сообщил TechCrunch, что новое финансирование позволит Prixa расширить свою платформу и клиентскую базу. Prixa использует модель B2B, сотрудничая с плательщиками медицинских услуг, такими как страховые компании и корпорации. В настоящее время через своих клиентов B2B он обслуживает около 10 миллионов пациентов.

В настоящее время Prixa работает с четырьмя основными страховщиками и имеет шесть дополнительных страховщиков в краткосрочном портфеле. По словам Роринга, он также работает с крупнейшими сторонними администраторами Индонезии, что позволяет охватить большее количество страхователей.

Платформа Prixa включает в себя цифрового помощника по здоровью, который отвечает на вопросы пациентов, телемедицинские консультации, доставку из аптек и лабораторную диагностику по запросу. Их использование увеличилось во время пандемии COVID-19, поскольку все больше пациентов обращались за онлайн-консультациями по вопросам первичной медико-санитарной помощи.

Другие стартапы в области телемедицины в Индонезии включают Halodoc и Alodokter (которые также поддерживаются MDI). Оба соединяют пациентов напрямую с поставщиками медицинских и страховых услуг. Роринг сказал, что Prixa отличается тем, что уделяет особое внимание большему контролю затрат для плательщиков здравоохранения и позиционирует себя как цифровую платформу первичной медико-санитарной помощи.

«Посредством симптоматического лечения пациентов за пределами учреждений третичной медицинской помощи и оказания помощи при хронических неинфекционных заболеваниях в Интернете, Prixa может эффективно сократить количество амбулаторных заявлений и последующих затрат на стационарное лечение, которые несут плательщики медицинских услуг», — сказал Роринг. «Кроме того, сочетание растущей и надежной медицинской базы данных, а также проверенных клинических рекомендаций способствует экономической эффективности и оптимизации услуг за счет стандартизации лечения нашими поставщиками медицинских услуг».

В заявлении для прессы о финансировании Адития Анри Нарендра, генеральный менеджер по юридическим и корпоративным коммуникациям MDI Ventures, сказал: «MDI со-руководила этим финансированием, потому что Prixa продемонстрировала свою способность поддерживать страховые компании и больницы в повышении доступности медицинских услуг и доступным благодаря своей платформе телемедицины с искусственным интеллектом ».

Источник: Кolibri.Рress



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