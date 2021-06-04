Том Круз и съемочная группа фильма “Миссия невыполнима” экстренно госпитализированы

Съемки седьмой части франшизы “Миссия невыполнима” постоянно преследуют неудачи и различные скандалы, из-за чего фильм с названием, соответствующим ситуации, не могут доснять почти год. То съемки ставят на паузу из-за вспышки коронавируса в Италии, то исполнитель главной роли оказывается заперт на 14-дневном карантине после прилета в Великобританию. Теперь COVID-19 нанес по картине новый удар: как сообщило издание The Sun, съемочная группа “Миссия невыполнима 7”, которая сейчас находится в графстве Суррей, в полном составе ушла на изоляцию сроком на две недели после того, как некоторые участники съемок получили положительные тесты на коронавирус.

Всего, по информации таблоида, вирус подватили 14 из 60 человек. Причем, якобы большинство из них — ближайшие помощники Тома Круза, который ушел на изоляцию еще 1 июня. Также коронавирус подтвердился у четырех танцовщиц, принимавших участие в съемках сцены в ночном клубе с участием Круза.

Том в ярости из-за происходящего, особенно учитывая его прошлогоднюю тираду участникам съемок, – заявил инсайдер The Sun.

Реакция своенравного актера не удивительна: в декабре прошлого года тот же The Sun опубликовал аудиозапись, на которой Том Круз кричит на членов съемочной группы за несоблюдение антикоронавирусных правил. А в июне Круз даже решил построить в Оксфордшире целую деревню, максимально изолированную от окружающего мира, чтобы побыстрее и в атмосфере полной безопасности закончить съемки седьмой части франшизы “Миссия невыоплнима”. Все расходы по этим нововведениям Круз взял на себя. Но, кажется, это не помогло.

Том Круз в двух масках одновременно во время встречи с фанатами в Риме, 2020 год Том Круз и члены съемочной группы в медицинских масках на съемках фильма “Миссия невыполнима 7”

Напомним, съемки фильма “Миссия невыполнима 7” должны были начаться в Венеции 20 февраля 2020 года и продлиться три недели, а дальше вся группа должна была вылететь на 40 дней на съемки в Рим. Однако из-за обострения ситуации с COVID-19 и введением ЧП в Италии производство картины там было приостановлено. Картина режиссера Кристофера Маккуори с Томом Крузом и Ребеккой Фергюсон в главных ролях должна была выйти на большие экраны 23 июля 2021 года, однако на сегодяншний день премьера запланирована на 19 ноября.

Действие фильма будет происходить после событий, рассказанных в фильме “Миссия невыполнима: Последствия”. В нем также примут участие Николас Холт, Хейли Этвелл и Пом Клементьефф. Предыдущая, шестая часть увидела свет летом 2018 года. Для картины под названием “Миссия невыполнима: Последствия” (Mission: Impossible – Fallout) Том Круз, не прибегая к помощи дублеров, самостоятельно исполнил даже самые сложные трюки. Смотрите, как он исполнил затяжной прыжок с высоты 7620 метров c парашютом способом HALO (High Altitude Low Open) и стал первым среди коллег, решившихся на этот рискованный подвиг на камеру. Также спустя 32 года он повторил свои трюки и на съемках сиквела фильма “Лучший стрелок”.

Том Круз на съемках фильма “Миссия невыполнима 7”