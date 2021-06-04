 

Hyundai объявляет об инициативах по поддержке Covid-19 для сотрудников

04.06.2021, 12:06, Разное
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— Прививка и страховка для всех сотрудников и их семей

— Эксклюзивная палата на 50 коек и 20 коек с кислородным голоданием для всех сотрудников

Hyundai Motor India возобновила работу своего завода с 31 мая 2021 года. Производственная деятельность будет осуществляться в две смены с соблюдением всех правил техники безопасности, установленных правительством штата Тамил Наду. В дополнение к этому автопроизводитель также реализует несколько инициатив по поддержке пандемии для своих сотрудников, которые включают вакцинацию, страхование, специальный оплачиваемый отпуск и компенсационные выплаты.

При поддержке близлежащих больниц производитель автомобилей организовал собственный вакцинационный лагерь для своих сотрудников, членов их семей и персонала. Страховая защита, которая раньше ограничивалась работниками, теперь распространяется и на всех членов семьи, находящихся на иждивении. Также объявлен дополнительный оплачиваемый отпуск для рабочего, заболевшего Covid-19. С 1 апреля 2021 года Hyundai объявила о повышении надбавок и надбавок для сотрудников и подрядчиков.

Чтобы обеспечить благополучие своих сотрудников, бренд инициировал множество программ, таких как круглосуточная служба поддержки для оказания медицинской помощи Covid-19, распространение иммунитета и комплектов безопасности, беспроцентная ссуда в размере до 3 тысяч рупий и обязательная Тест ОТ-ПЦР для всех новобранцев. Hyundai также стал партнером больницы Saveetha для создания отделения Covid-19 на 50 коек для исключительного использования их сотрудниками.

Комментируя меры, ориентированные на сотрудников, Стивен Судхакар, старший вице-президент и руководитель подразделения по кадровой стратегии и поддержке бизнеса Hyundai Motor India Limited, сказал: «Hyundai построен на прочном фундаменте системы ценностей, которая определяет нашу конечную цель и поощряет нам для достижения наших целей. Поскольку страна продолжает реагировать на COVID-19, мы работаем, чтобы внести свой вклад, обеспечивая безопасность и благополучие наших сотрудников. Мы внимательно следим за ситуацией с пандемией в штате и поддерживаем сообщества для скорейшего выздоровления. Мы по-прежнему надеемся и уверены, что вместе мы сможем преодолеть этот кризис и продолжим играть свою роль в солидарности в борьбе с COVID-19 ».

Источник: Кolibri.Рress



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