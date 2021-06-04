Их будут миллиарды: цикады возвращаются после 17-летнего “перерыва”

Цикады – семейство насекомых из отряда цикадовых полужесткокрылых. Большей частью являются крупными насекомыми, обитающими преимущественно в жарких странах во всех частях света. Живут на деревьях и кустарниках, летают довольно хорошо. Являются естественной добычей для небольших зверьков и многих насекомых.

Периодические цикады – род цикад, имеющих 17-летний жизненный цикл. На самом деле эти насекомые относительно безвредны и не имеют никакой другой цели, кроме как питаться, выживать и размножаться, и последнее является причиной их появления после 17-летнего перерыва. Цикады также не собираются уничтожать посевы или нападать на людей.

Наряду с этим есть много удивительных фактов, которые нужно знать о цикадах. Их стоит изучить подробнее, поскольку эти насекомые должны вновь вернуться в 2021 году.

Они не впадают в спячку, как думают многие люди

Для того чтобы эти насекомые достигли полной зрелости, требуется необычайно много времени, и отчасти это связано с пищей, которую они едят. Им не хватает питательных веществ. Это означает, что для их роста требуются годы, много еды и много отдыха. Итак, где же цикады находятся в те годы, когда они не активны? На самом деле они прячутся в земле, прямо под нашими ногами.

Их 17-летний перерыв на самом деле является навыком выживания

Считается, что в сочетании с их длительными стадиями роста цикады адаптировались таким образом, что научились защищать себя в течение 17 лет. Этот навык выживания, вероятно, был развит во время последнего ледникового периода, когда цикады проводили большое количество времени под землей, чтобы избежать любой катастрофы, которая происходила на поверхности. Это значительно увеличивает их шансы на выживание.

Хотите верьте, хотите нет, но они съедобны

Это звучит немного нереально, но это правда – цикады на самом деле съедобны. В те годы, когда они появляются, не так уж редко шеф-повара готовят специальные блюда из этих насекомых.

Приготовить их дома довольно легко. Они, конечно, не дадут никаких существенных питательных веществ, но нельзя сказать, что они не будут вкусными.

Громкая техника часто сбивает их с толку

Поскольку их жужжание и пение так легко спутать с механизмами, насекомые нередко путают громкую технику, такую как газонокосилки, с другими массами цикад. Это привело ко многим неловким столкновениям с людьми, но это чисто случайно.

Когда они появляются, они делают это в массовом порядке

Подсчитано, что по прошествии 17-летнего перерыва они могут появиться в количестве, достигающем миллионов особей. В 2016 году прибыл выводок V, и эксперты оценили его численность до 1,5 миллиона насекомых на квадратный гектар. В этом году эксперты ожидают появления выводка X с цифрами в миллиарды.

Это также тактика выживания цикад, так как их большое количество побуждает хищников немедленно ретироваться.

Вопреки распространенному мнению они не являются частью семейства саранчовых

Саранча относится к семейству кузнечиков и гораздо более разрушительна, чем цикады. Если присмотреться, то эти два насекомых даже не имеют одинаковых черт, за исключением крыльев и размера. Таким образом, хотя кажется, что эти насекомые – какое-то адское предзнаменование, на самом деле они просто живут своей жизнью, как задумала природа, не имея никакого отношения к саранче.

Песни цикад могут быть такими же громкими, как автомобильное радио, включенное на полную громкость

Песня цикады может достигать 100 децибел, что примерно эквивалентно автомобильному радио, включенному на максимальную громкость.

В течение шести недель цикады будут постоянно использовать эти песни в качестве брачных призывов, насколько будет отчетлив звук, зависит от самой цикады. Эти брачные звуки настолько громки, что могут достигать расстояния в два километра.