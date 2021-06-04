 

Идеальный маникюр: что надо учесть при выборе своего мастера (советы модных бьюти-экспертов)

04.06.2021, 10:56, Разное
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Нынче недостатка в мастерах маникюра нет. Эта профессия является достаточно востребованной, поэтому немало желающих ее освоить. Но когда вы являетесь клиентом, то оказывается, что найти толкового мастера — непростая задача. Вот советы от бьюти-экспертов, как найти лучшего из лучших специалиста.

Соблюдение санитарных норм

Основательница сети салонов красоты, Алла Барановская, рекомендует обратить внимание то, какие инструменты использует мастер.

Хорошо, если они они запечатаны в крафтовых пакетах. В наличии должно быть не менее четырех сменных насадок и переменных наборов.

Также уважающий себя специалист позаботится о стерильности. По правилам сначала мастер обрабатывает антисептиком свои руки, а затем руки клиента. И в случае случайных порезов обязательно дезинфицирует ранку.

Тесты на профпригодность

Чтобы понять, насколько квалифицированным является мастер, Барановская рекомендует принять к сведению, какой тип маникюра предлагает сделать специалист. Если у клиента тонкие и ломкие ногтевые пластины, то классическая техника не подходит. Здесь нужен аппаратный или комбинированный маникюр. Классическая технология уместна только в том случае, когда у человека твердые, здоровые ногти.

Барановская призывает к тому, чтобы наблюдать за поведением мастера в процессе работы. Квалифицированный специалист обязательно будет задавать вопросы, касающиеся комфорта и самочувствия клиента: нет ли болевых ощущений, не печет ли лампа и т. д.

Также обратите внимание на ухоженность рук самого мастера. Отсутствие маникюра у самого специалиста – это однозначно “красный флаг”.

Личные качества и подтверждение квалификации

Хороший мастер маникюра необходим обладать коммуникабельностью, общительностью и в то же время тактичностью. Он должен уметь распознавать психотип клиента и исходя из этого, выбирать тот формат общения, который больше всего импонирует человеку. Ведь есть люди, которые за время процедуры рассказывают чуть ли не всю свою биографию, а есть те, из которых и слова не вытянешь.

И если вы, как клиент, например, не слишком расположены к тому, чтобы делиться с мастером своими проблемами или историями из жизни, а он навязчиво задает вопросы, то это «красный флаг». В долгосрочной перспективе вряд ли получится гармоничное сотрудничество.

Также Барановская рекомендует обращать внимание на наличие дипломов и сертификатов. По ее мнению, талантливые «самоучки» встречаются редко. Если мастер и правда толковый, то у него точно будут документы, подтверждающие его квалификацию.

Локация

Бьюти-редактор популярного глянцевого издания Алена Пономаренко признается, что обращает внимания на такой фактор, как локация.

Она приводит в пример одного мастера, который принимал клиентов в ну очень оживленном и шумном месте. Пономаренко какое-то время пыталась смириться с дискомфортной обстановкой, но потом поняла, что в таких условиях она долго не может пребывать.

Ведь нужно понимать, что процедура долгая, поэтому такие нюансы как шум вокруг, неудобное кресло и т. д. – все это имеет значение.



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