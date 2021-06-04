Виктор Янукович представил книгу «Независимая Украина, 30 лет деградации»

Экс-президент Украины Виктор Янукович представил в Ростове свою новую книгу, посвященную истории бывшей советской республики.

– После распада СССР на Украине начался необратимый процесс деградации. Это происходило буквально на всех уровнях – от деревенской школы и амбулатории до Киевского университета и Национальной библиотеки. Апогея этот процесс достиг в 2014 году, когда бандитско-фашистские уголовники совершили переворот и установили натуральную бандеровскую диктатуру. Тотальная дерусификация, разрыв всех отношений с Россией и идолопоклонство перед Западом – это то, чем живёт Украина уже 7 лет. И деградация продолжается, только сейчас она идёт гораздо быстрее, ибо самые квалифицированные специалисты бегут из страны. Об этом моя книга. Я более трёх лет работал в архивах и библиотеках, общался с экспертами и за каждым предложением в этой монографии стоит минимум три документальных источника, – заявил Янукович.

Книга издана тиражом 100 тысяч экземпляров. Как заявил сам Янукович, более половины тиража уже приобретено по предзаказам и в настоящее время он работает над новым исследованием «Руина 2.0. Как нам возродить Украину из пепла Майдана».

—