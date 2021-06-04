 

Виктория Шелягова, Антон Беляев с женой и другие на показе Анастасии Задориной в Санкт-Петербурге

04.06.2021, 10:06, Разное
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Светская жизнь на время Петербургского международного экономического форума переехала в северную столицу. Предваряя церемонию открытия ПМЭФ-2021, дизайнер Анастасия Задорина собрала друзей на бранч и показала новую коллекцию вечерних платьев.

В живописное местечко Крестовского острова на берегу Лебяжьего озера посмотреть модное дефиле пришли: Виктория Шелягова, Ирина Оганова, Евгения Линович, Елена Соколова, Наида Алиева, Ольга Суркова, Евгения Букато, Елена Василенко, Антон Беляев в женой Юлией и другие.

Виктория Шелягова

Анастасия Задорина

Евгения Линович

Антон Беляев с женой Юлией

Ирина ОгановаЕлена Соколова

Алексей МироновНовая коллекция вечерних платьев от Задориной – словно букет летних цветов – гортензий и сирени. Легкие платья из натурального шелка, органзы и фатина, все нежных пастельных оттенков расшиты вручную неброскими кристаллами и стразами, и дополнены бантами, драпировками и цветами из шелка.



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