 

Конституционный суд назвал запрет на госидеологию «рекомендацией»

04.06.2021, 10:31, Разное
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Конституционный суд заявил, что запрет на государственную идеологию в главном документе страны носит рекомендательный характер, поскольку при его внесении не учитывалось возможное осложнение международной обстановки.

Такая формулировка содержится в ответе КС на запрос депутата Валентины Терешковой. В своём письме она указывала на минусы отсутствия обязательной государственной идеологии – в том числе это падение нравственности, размытие моральных и духовных ориентиров, отсутствие контроля над идеологическим воспитанием молодёжи, принципиальная невозможность преследования инакомыслящих, разобщение народов России и потенциально “взрывоопасная” ситуация в социальной сфере.

Конституционный суд России назвал запрет на госидеологию «рекомендацией»Согласно ответу Конституционного суда, в нынешней ситуации запрет на государственную идеологию в Конституции следует считать “рекомендацией, целесообразность исполнения которой определяется комбинацией внешних и внутренних факторов в определённый момент времени”.

Как отмечает “Парламентская газета”, решение КС открывает путь к рассмотрению законопроекта “Об основах государственной идеологии”, который был разработан группой парламентариев ещё в начале года и уже прошёл предварительные кулуарные согласования. В Госдуме планируют на следующем этапе озаботиться защитой “новых институтов и концепций”.

– Отсутствие любых форм ответственности за действия, направленные против государственной идеологии, имиджа государства и его репутации – это большой пробел. Может показаться, что сейчас говорить об этом рано, но работа над такими законами на самом деле начинается задолго до их первого чтения. В первую очередь мы должны обратить внимание на такие деяния, как клевета на сложившуюся у нас действительность, принижение роли государства, всевозможные антироссийские измышления. Широкое поле для новых квалификаций преступлений, – пояснили в рабочей группе.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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