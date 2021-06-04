Питер открыл сезон туризма, а Самара “зависла” в интернете: как прошли каникулы

Чтобы узнать, как россияне провели майские каникулы, обратимся к местным изданиям трех городов: Москвы, нашей Северной столицы и Самары. Десять дней в условиях сохраняющихся из-за COVID-19 ограничений прошли довольно насыщенно, ибо на этот период выпало три праздника: Первомай, Пасха и День Победы.

Санкт-Петербург

Погода в Северной столице выдалась не очень: промозглый ветер, дождь и даже мокрый снег. Первомайское шествие из-за пандемии было отменено по всей стране, зато люди выстроились в небывалые очереди, чтобы попасть в многочисленные музеи. Второго мая официально стартовало начало туристического сезона. Город ожидает до 5,5 млн туристов. По этому поводу по рекам и каналам проплыли трамвайчики с концертами и театрализованными представлениями на борту. Горожане увидели шоу дронов и могли поучаствовать в фестивале уличных музыкантов.

Болельщики “Зенита” уже 2 мая праздновали победу своей любимой команды в чемпионате страны. Питерские футболисты обеспечили себе первое место досрочно, выиграв у “Локомотива” со счетом 6:1.

Верующие отмечали Пасху, в Казанский собор прибыл Благодатный огонь прямиком из Иерусалима. А художники создали серию арт-объектов в виде пяти расписанных яиц. Организатором мероприятия стал Музей Фаберже.

Девятого мая состоялся праздничный парад с участием 5 тысяч военных и 124 единиц техники, а поздно вечером у стен Петропавловки прогремел салют. Зрители смогли увидеть 50 разных типов фейерверков.

Самара

Первая половина майских каникул тоже не побаловала самарцев погодой, поэтому анализ показал, что большинство населения активно пользовалось цифровыми ресурсами. Особенно много времени горожане проводили на игровых сайтах. МТС провел свои исследования. Оказалось, что по сравнению с 2019-м жители города увеличили свое присутствие в интернете и участие в онлайн-играх в 10 раз.

Накануне 8 мая погода улучшилась, и горожане устремились на природу. Это сразу отразилось на времени пребывания в Сети и структуре используемых ресурсов. Самыми популярными стали телемедицинские сервисы, так как горожане не могли воспользоваться услугами поликлиник, выезжая на дачу и просто на природу.

Москва

Столпотворение горожан на майские праздники случилось в аэропорту. Жители столицы устремились в путешествия. Только в Сочи на море выехало порядка 230 тысяч человек. Близ аэропортов наблюдались жуткие пробки, а в самих терминалах постоянно царил ажиотаж.

Особенно много народу можно было наблюдать накануне рабочей недели, когда люди возвращались в столицу.

Хочется верить, что после майских каникул нам не придется наблюдать новую волну заболеваний COVID-19.