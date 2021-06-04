«Особо не сюсюкаюсь с сыновьями, у меня нет культа детей»: Дарья Мельникова не считает себя идеальной мамой

Актрисе Дарье Мельниковой не импонирует концепция «я же мать». Себя она не считает идеальной родительницей и даже не стремится к подобному «званию». А все потому, что артистка думает, что мир не должен крутиться вокруг детей.

«Смотри на меня и учись»

У Дарьи двое сыновей: Артур и Марк. Их отец и по совместительству муж Мельниковой — актер Артур Смольянинов. Артистка признается, что после рождения детей она не стала жертвовать собой или своими интересами ради других домочадцев. Дарья не скрывает, что является эгоисткойю Она запросто может съесть самый вкусный кусок со стола, в то время как многие другие родители стараются отдавать все лучшее детям.

Чувства вины или угрызений совести артистка по этому поводу не испытывает, поскольку это ее метод воспитания. Суть его заключается в том, что если дети увидят, что мама выбирает лучшее для себя, то впоследствии адаптируют аналогичную стратегию под себя и станут поступать так же. Если же ребенку давать все самое лучше и делать все ради него, то у него сложится впечатление, что если он маленький, то ему все можно. Дарья же подходит иначе к ситуации, давая посыл: «Потому что ты еще только ребенок, то должен смотреть на меня и учиться».

«У меня нет культа детей»

Дарья признается, что иногда сыновья капризничают, требуют что-то купить. По мнению артистки, это нормально для их возраста, так что развитие идет своим чередом. По словам звезды «Папиных дочек», с сыновьями она не сюсюкается. В ее семье отсутствует культ детей.

«Моя обычная жизнь по-прежнему есть», – поясняет актриса. Она добавляет, что изменилась жизнь только в том плане, что теперь рядом «тусуются» два парня, которые по совместительству являются сыновьями. Дарья признается, что дети также учат ее многому и дают возможность по-другому взглянуть на окружающий мир. Так что получается весьма взаимовыгодное и плодотворное сотрудничество.