Какую стрижку сделать женщине с округлой формой лица: модные идеи для дам за 60

Женщина в возрасте хочет выглядеть красиво и ухоженно. В этом плане помогает правильно подобранная стрижка, ведь от прядей зависит, как будет выглядеть лицо в целом и какая форма в результате получится. Стилисты сделали подборку популярных вариантов стрижек.

Эффектный лук

Для круглой формы лица хорошо подходит стрижка пикси. Она открывает лоб, но при этом делает это контурно, подчеркивая форму и выделяя красивые скулы.

Кудрявые волосы средней длины будут хорошо держать форму и добавят образу приятной объемности. Такая стрижка будет всегда в тренде, ведь визуально хорошо омолаживает и делает образ нежным и чувственным.

Сделать прямые тонкие волосы густыми и плотными поможет стрижка боб. Она хорошо скрывает округлости лица, при этом пряди держат красивую форму и выглядят намного плотнее и гуще. Это хороший вариант для тех женщин, которые хотят выделиться из толпы и выглядеть моложе своих лет.

Красивые нотки

Боб с удлиненными передними прядями смотрится женственно и красиво. Даже круглое лицо не помеха для такой стрижки. Это хорошая возможность уплотнить пряди, сделать акцент на густоте и типе волос.

Чтобы волосы выглядели объемнее и гуще, можно сделать спереди челку, этот прием также поможет откорректировать форму носа и визуально сделать его меньше. В сочетании с удлиненными передними прядями боб с челкой смотрится довольно эффектно.

Можно дополнить образ интересным окрашиванием или мелированием, чтобы подчеркнуть форму и сделать на волосах акцент.

Короткий угловой боб подойдет для тех, кто хочет выглядеть смело и даже дерзко. Это хорошая возможность выделиться из толпы и сменить свой стиль. Такая стрижка идеально подойдет активным и уверенным в своих силах женщинам, которые даже в возрасте знают, как выглядеть эффектно и женственно.

Чем короче пряди, тем смелее будет выглядеть образ.

Яркая стрижка

Короткий боб средней длины хорошо подойдет для круглого лица. Он сглаживает черты и хорошо скрывает объемные скулы.

Такая стрижка подойдет возрастным красоткам, которые хотят выглядеть романтично и женственно. Прямая челка сглаживает линию лба, за счет этого лицо кажется мягче и нежнее.

Контурная стрижка с челкой подойдет тонким и ослабленным волосам. Здесь акцент падает на лицо и скулы, а короткие пряди хорошо держат небольшой прикорневой объем. Этого достаточно, чтобы образ выглядел красиво и в меру сдержанно, без лишних деталей.

Благодаря коротким стрижкам даже возрастные красотки будут выглядеть смело и эффектно.