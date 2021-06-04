Цвет волос имеет значение: модные летние оттенки для круглолицых дам

От оттенка волос зависит то, как будет выглядеть образ в целом. В этом сезоне стилисты советуют обратить внимание на темные насыщенные оттенки, ведь именно они сейчас в тренде. Предлагаем вашему вниманию обзор популярных красок, которые отлично подходят для круглолицых дам, потому что они визуально вытягивают лицо.

Насыщенный тон

Темный шоколад считается универсальным оттенком и подходит практически всем женщинам. Он идеален для тонких и сухих волос, которые нужно уплотнить. Темный пигмент глубоко проникает внутрь чешуек волос и заполняет их собой, сглаживая текстуру.

Благодаря окрашиванию волосы выглядят здоровыми и полными силы.

Оттенок темный шоколад будет хорошо смотреться с нотками балаяжа, ведь пряди посветлее будут красиво переходить в коричневый, добавляя волосам дополнительную густоту и пышность.

Темный оттенок может и навредить. Стилисты советуют отказаться от выбора черного цвета, ведь он визуально старит лицо, но его можно разбавить ярким синим. Получится красивый блестящий тандем.

Холодный подтон на волосах выглядит дорого и эффектно. Он придает прядям сияние.

Можно использовать меньше синего пигмента, чтобы визуально не перегружать прическу. Получатся прокрашенные отдельные пряди, что будут смотреться не менее эффектно.

Теплый подтон для обладательниц круглого лица идеален. Он не только визуально вытягивает лицо, но и смягчает черты.

Молодость и красота

Яркие оттенки с теплым подтоном хорошо маскируют возраст. Здесь можно поэкспериментировать с насыщенностью и добавить больше яркого пигмента. Такой вариант подойдет для густых и ухоженных волос, за счет такого оттенка пряди будут выглядеть еще эффектнее и ярче.

Желательно подбирать теплые оттенки тем, кто хочет выглядеть ярче и моложе.

Можно смешивать сразу несколько разных пигментов, чтобы добиться уникального оттенка на своей шевелюре.

Модно и стильно

Оттенки коричневого с легкими следами балаяжа помогут сделать волосы ярче, но при этом не будут создавать эффект искусственности. Благодаря разным тонам можно добиться максимально натурального цвета.

В тренде будет окрашивание прядей по отдельности и легкий эффект омбре. Последний помогает также сделать волосы гуще за счет переходов тонов на волосах.

Экспериментировать с выбором оттенка можно не только на длинных волосах, но и на прядях до плеч. Даже такая длина нуждается в правильном окрашивании и подборе тона.

Выбор темного оттенка для окрашивания поможет выглядеть естественно, стильно и ухоженно.