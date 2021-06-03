Как сшить симпатичную летнюю юбку А-силуэта. Простая инструкция для начинающих

Желание приобрести обновку не всегда совпадает с возможностью купить подходящую одежду в магазине. В поисках нужной вещи, как правило, приходится посещать несколько торговых центров, выполнять многочисленные примерки, чтобы подобрать одежду по фигуре. На это не всегда хватает времени.

Тем, кто умеет шить, эти проблемы неизвестны. Мастерицы создают эксклюзивную одежду с идеальной посадкой и авторским дизайном. Если вы делаете первые шаги, осваивая швейное дело, то сейчас наступило время для получения опыта в создании летней юбки классического кроя. Инструкция по раскрою и пошиву, предлагаемая в нашей статье, сделает вашу работу легкой и продуктивной.

Инструменты и материалы

Для повседневной летней одежды предпочтительнее выбирать легкие ткани из натуральных волокон. Единственным условием их использования является обязательная усадка материала перед кроем и пошивом. Намочите отрез полотна в теплой воде, высушите и отутюжьте, чтобы после первой стирки размер юбки не изменился в сторону уменьшения.

Что потребуется для работы:

Ткань. Метраж зависит от индивидуального размера и ширины полотна. Учитывайте, что при раскрое юбки А-силуэта долевая нить должна проходить строго вертикально. Швейная машина и нитки в тон основной ткани.Широкая резинка для пояса.Утюг и гладильная доска.Ножницы, рулетка, портновские булавки, большая английская булавка, металлический метр, лист бумаги (если планируется создание многоразовой выкройки), карандаш или мел.

Мерки

Юбки А-силуэта считаются классическими моделями в женском гардеробе. На базе такой выкройки можно создать своими руками несколько вариантов юбок с усложненным кроем. Если вы планируете создать еще пару похожих изделий, то стоит нарисовать на бумаге и вырезать многоразовую выкройку, учитывающую ваши размеры.

Для создания выкройки необходимо знать объем талии, бедер, длину изделия и ширину подола. Измерьте сантиметром объем талии (ОБ), разделите цифру на 2 и прибавьте к результату 5 см. Например, если ОБ равен 60 см, то получится следующее значение: 60/2=30 см. Добавляем 5 см на сборку по линии талии и получаем 35 см.

Для определения ширины подола прибавьте к первой величине 5 см (35+5 = 40 см). Это будет ширина изделия по нижнему краю. Если вы хотите более свободную модель, то прибавляйте к первой величине более 5 см. Определите длину изделия и добавьте к ней 10 см на подгиб по верхнему и нижнему краю.

Выкройка

Расстелите на твердой горизонтальной поверхности лист бумаги. Его должно быть достаточно для построения половины юбки. В этой упрощенной модели не учитываются особенности фигуры, не закладываются вытачки, а посадка будет осуществляться за счет эластичного пояса. Поэтому будет достаточно только одной детали.

Начертите в верхнем углу бумаги ровную линию по направлению к противоположному краю. Отложите на ней отрезок, равный половине объема талии (можете поставить точки 1 и 2). Найдите на этом отрезке середину. От этой точки начертите вторую линию, перпендикулярную первой. Отложите на ней длину юбки с учетом подгиба краев. У вас получится еще одна точка. Проведите от нее третью линию, перпендикулярную второй и параллельную первой. На этой линии от точки отложите влево и вправо половину ширины подола. Проставьте точки 3 и 4. Соедините точки 1 и 3, а затем 2 и 4 прямыми линиями. Выкройка юбки А-силуэта готова. Как видите, сделать ее очень просто.

Раскрой

Поскольку вы шьете уже не первую юбку А-силуэта, то все построения можете сделать непосредственно на изнаночной стороне сложенной вдовое ткани.

Если вы используете бумажную выкройку, то расстелите материал на горизонтальной поверхности, сложите его пополам лицевой стороной внутрь, приколите булавками бумажную выкройку и разрежьте ткань по периметру. Делайте припуски на боковые швы (1-1,5 см).

У вас должны получиться две одинаковые детали юбки.

Соберите обрезки ткани. Возможно, они еще пригодятся. Обработайте края заготовок швом зигзаг на швейной машине, чтобы избежать осыпания материала. Сложите две части юбки изнаночной стороной наружу, сметайте ручным швом бока изделия. Примерьте юбку.

Пояс

Стачайте боковые швы прямой строчкой на швейной машине с изнаночной стороны изделия. Сделайте подгиб ткани с лицевой на изнаночную сторону величиной 1 см по линии талии. Закрепите его булавками, прогладьте подгиб утюгом. Снимите булавки и сделайте еще один подгиб по талии на 2 см. Зафиксируйте булавками, прогладьте и сшейте на швейной машине, оставив на шве небольшое отверстие. Величина подгиба зависит от ширины эластичной резинки, которая будет использоваться. Она должна свободно двигаться в подготовленном поясе.

Отмерьте необходимую длину резинки. Чтобы не промахнуться, сделайте ее замер непосредственно на своей талии. Слегка натяните резинку, чтобы обеспечить плотное прилегание по талии. Сделайте припуск на шов и отрежьте нужную длину резинки от общего мотка. Чтобы протянуть резинку в пояс, можно воспользоваться специальным инструментом или английской булавкой. Пристегните ее к концу резинки и вставьте в отверстие на поясе. Проталкивайте булавку с резинкой вдоль шва. Булавка должна пройти по всему поясу и показаться в том же отверстии, в которое вы ее изначально вставили. Вытащите булавку и отстегните ее от резинки. Сшейте концы резинки руками или на машине, поместив концы друг на друга.

Низ изделия

Для обработки нижнего края юбки подогните 1 см ткани по всей окружности подола с лицевой стороны на изнаночную, зафиксируйте булавками, прогладьте утюгом. Если не желаете использовать булавки, можете закрепить подогнутый край наметочным швом. Сделайте второй подгиб по линии подола, зафиксируйте и прогладьте утюгом. Сделайте примерку. При этом тщательно просмотрите линию низа. Она должна быть ровной.

Сделайте прямой шов по линии низа. Летняя юбка готова! Простые модели, такие как юбка А-силуэта, шьются быстро, обычно требуется не более 1 часа на работу. Если вы сделаете длину чуть ниже колена, ваше изделие будет примером классической модели. В целом длина не ограничивается какими либо требованиями, поэтому, следуя инструкции, можно пошить модели как мини, так и макси. Регулируйте длину изделия и ширину подола, используя бумажную выкройку, она поможет исключить ошибки.

Есть один нюанс в упрощенной модели юбки А-силуэта на резинке. Она идеально подходит для тех, у кого разница между объемом талии и объемом бедер небольшая. Если у вас эти величины отличаются на 10 см и более, то в этом случае необходимо вшивать боковую молнию, так как юбка на резинке будет собираться складками, что не очень красиво.