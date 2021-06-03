Пышные рукава для больших бицепсов и мини-платье для невысоких девушек: мелкие детали при выборе наряда, чтобы всегда выглядеть стильно

В выборе наряда особое значение имеют мелкие детали. Речь идет о фасоне, который поможет вам подчеркнуть достоинства и скрыть некоторые недостатки фигуры. В такой одежде вы будете выглядеть стильно, элегантно и привлекательно.

Пышные рукава

Если у вас большие бицепсы на руках, которые визуально делают плечи шире (а вы этого не хотите), есть один беспроигрышный вариант: выбрать модель верха (например, блузы) или платья с пышными рукавами. Реально широкие плечи, которые вы пытаетесь скрыть, закроют рукава-колокол (фонарики) с проймой по типу реглана (вставлены чуть ближе к шее от вашей настоящей линии плеч). Выберите легкий материал с оригинальной рельефной структурой, и наряд будет смотреться очень эффектно.

Акцент на талии

Очень стильно и привлекательно смотрятся пышные юбки или подрезные платья из легких тканей. Подчеркните талию при помощи пояса или оригинального кроя, визуально она будет смотреться более изящной. Пышная юбка поможет скрыть объемные бедра. Если вы выберете правильную длину, модель станет настоящей находкой. Визуально ваша фигура будет выглядеть более утонченной, а рост увеличится. Если проблем с бедрами нет, можно выбрать юбку или платье в форме трапеции.

Квадратный вырез

Отлично смотрится на моделях квадратный вырез. Его преимущество заключается в том, что он делает фасон более нежным и женственным, подчеркивая красоту шеи и области декольте.

Если ваша грудь недостаточно объемная, отдайте предпочтение фасону с оригинальными декоративными элементами на участках верха под квадратным вырезом (оборки, шнуровка и пр.). Есть еще один плюс в этой форме выреза: он визуально делает слишком утонченное лицо более круглым.

V-образный вырез

Такая форма выреза является оптимальной для девушек с широкими плечами. Глубокий вырез станет основным акцентом при взгляде на вас, и ширина плеч не покажется очень большой. Кроме того, «мысик» поможет сбалансировать форму лица, если она слишком круглая или квадратная.

Плюс также заключается в том, что вырез этой формы визуально делает рост выше, а фигуру – стройнее. Его рекомендуется также выбирать представительницам прекрасного пола с пышными формами. Модель обуви при выборе не имеет значения. Главное – это чтобы туфли, босоножки, сандалии или ботинки гармонично сочетались с одеждой.

Открытые плечи

Если ваша фигура имеет форму груши, модель с открытыми плечами будет смотреться просто идеально. Платье или блуза откроет маленькие плечи и подчеркнет их красоту (в том числе и зону декольте), а широкие бедра скроются под пышной юбкой. Для оптимального эффекта выберите материал в крупные цветы или узоры. Не помешают также тонкие бретели, которые помогут наряду выглядеть женственно и стильно. Кстати, мелкий принт также смотрится привлекательно.

Платья мини

Для девушек с невысоким ростом подойдут платья мини. Выберите модель, которая вам больше всего импонирует. Это может быть приталенный силуэт или отрезное с пышной юбкой. Вы сможете удачно подчеркнуть красоту своей фигуры, а также в теплое время года чувствовать себя вполне комфортно. Отлично смотрятся с мини-платьем туфли или босоножки на шнуровке или высокие ботинки, которые находятся в этом сезоне в тренде.

Разрезы, запахи или застежки

Отличной идеей визуально сделать свою фигуру более стройной, а рост – высоким, станет выбор юбки с разрезом, запахом или застежками. Вертикальные разрезы при любом фасоне смотрятся просто восхитительно. Такой крой делает также ноги намного выше и также стройнее.

Если хотите еще больше усилить эффект, отдайте предпочтение обуви с острыми мысками (цвет выберите бежевый или телесный). Такой наряд будет выглядеть на все сто, поскольку он является модным, стильным, нежным и женственным.