Жена Робби Уильямса радикально изменила образ мужа: видео дня

Робби Уильям точно готов к жаркому лету, и вопрос не только в физической форме артиста. Он кардинально сменил образ с помощью своей любимой жены Айды. Супруга знаменитого музыканта выступила в роли парикмахера – она взяла машинку для стрижки волос и сбрила шевелюру Робби “под ноль”. Видео бьюти-процедуры Айда выложила у себя в Instagram. Судя по выражению их лиц парикмахер остался доволен результатом, а “клиенту” еще надо привыкнуть к “чистой” голове.

Робби Уияльмс! Все или ничего, когда дело доходит до волос… И, по-видимому, теперь это ничего! Лысый и прекрасный! Кто следующий? – подписала видео супруга Робби Уильямса.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Ayda Field Williams (@aydafieldwilliams)

Поклонники новый образ певца приняли одобрительно. Одни заметили, что такая прическа, вернее полное ее отсутствие, молодит артиста, другие вспомнили, что и раньше он ходил лысым:

Ах, он снова похож на Робби 90-х годов! – написал кто-то из фанатов.

Айда и Робби Уильмс с новой прической

Айда Филд не первый раз преподносит мужу неожиданные сюрпризы. Так на годовщину свадьбы в 2018 году она подарила Робби, который не раз признавался в том, что до сих пор иногда курит травку, небольшую марихуановую ферму, разместив ее прямо в доме. В Калифорнии употребление марихуаны разрешено законом, так что проблемы с полицией у супругов вряд ли возникают.

Напомним, Робби Уильямс познакомился с американской актрисой Айдой Филд в 2006 году. О том, что их общение переросло в романтические отношения, стало известно через год. 7 августа 2010-го они поженились в Лос-Анджелесе. В 2012 году у пары родилась дочь Теодора Роуз Уильямс (Тедди), в 2014-м – сын Чарлтон Валентин, в сентябре 2018 года Робби и Айда сообщили миру о рождении дочери Коко, а в феврале 2020-го – о рождении сына Бо. Младшие дети звездной пары появились на свет благодаря одной и той же суррогатной матери.