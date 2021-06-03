Женщины врут по-особенному: 5 способов распознать неправду (и притча про швею, объясняющая причины женской лжи)

Ложь женщины – частое явление. Однако и у него есть причины. Ситуацию рассматривали разные эксперты. Психологи рассказали, как распознать обман и чем женская ложь отличается от мужской. Эксперты представили и одну довольно необычную притчу, объясняющую причины обмана.

Как вычислить ложь

В любых здоровых отношениях важны общение, доверие и компромисс. В противном случае роман рано или поздно развалится. Конечно, партнеры могут включить силу воли и терпеть друг друга ради высшей цели (воспитание детей). Однако такие отношения принесут участникам больше боли, чем пользы.

83% взрослых людей заявляют, что прекрасно понимают, когда визави их обманывает. В реальности этот процент гораздо ниже. Распознать обман опытного лжеца не так-то просто, как кажется.

Губы

Чтобы вычислить ложь женщины, нужно внимательно проанализировать движения губ. Если дама во время разговора их кусает или облизывает, то можно сделать вывод о каком-то внутреннем беспокойстве. Леди может волноваться по любым причинам. На лживость этот фактор не указывает, однако сделать определенные выводы по нему все-таки можно. Мужчине удастся понять, что текущий разговор вызывает в душе женщины смятение и эмоциональные переживания.

Голос

Следует прислушаться к голосу и манере речи. Эмоции и дополнительные расстройства могут изменить тональность. Врущая дама может говорить очень и очень много. Причем довольно часто во время разговора она старается уйти от основной тематики, пытается отвлечь собеседника различной пустой болтовней. Попытка “заговорить” неприятный момент встречается очень часто. Такая особенность поведения характерна для многих женщин.

Способ ведения диалога

К способу ведения диалога следует прислушаться и по другой причине. Отчасти этот пункт мы затронули выше. Однако нередко женщины действуют диаметрально. Некоторые дамы во время ответа на прямой вопрос берут большие паузы, тщательно взвешивают каждое слово. Причина такого поведения очевидна. Женщина старается лучше построить схему разговора и минимизировать риски “проколов” из-за собственной невнимательности.

Иногда проблемы все-таки случаются. Дама может начать путаться в словах, заикаться. Эти факторы тоже говорят о некоторой неискренности по отношению к визави.

Глаза

Глаза – зеркало души. Эта пословица актуальна по сей день. Часто лжеца выдает бегающий нервный взгляд. Однако многие обманщики уже научились контролировать движение глаз. Они могут смотреть прямо на собеседника, показывая максимальную открытость, но продолжат врать.

Держать под контролем зрачки невозможно. Поэтому эксперты советуют присмотреться именно к ним. В момент обмана они начинают расширяться. Довольно часто после завершения неприятного разговора и сказанного вранья женщины начинают непроизвольно часто моргать.

Руки

Присмотреться стоит и к рукам. Неопытные лжецы часто непроизвольно сжимают пальцы, скрещивают ладони. Иногда люди во время обмана убирают руки за спину.

Отличия мужской и женской лжи

Психологи сначала советуют разделить ложь на 2 класса. К первому они относят так называемую криминальную ложь. Сюда можно записать любое вранье, необходимое для извлечения личной выгоды человека. В любом случае такой вариант обмана заслуживает только порицания.

Есть и повседневная ложь. Часто ее называют обманом ради блага. Сравнить такое вранье можно с небольшим приукрашиванием ситуации или мелкими недомолвками. Лучше всего разницу в повседневной лжи между мужчинами и женщинами иллюстрирует вопрос о количестве партнеров. Представители сильной половины человечества начнут “хвастаться” достижениями и будут завышать число романов. Дамы же постараются показать целомудрие и занизят итоговые цифры.

Что недоговаривают женщины

Вариантов немало. Например, женщина может солгать во спасение. Часто это происходит при каких-то оплошностях супруга.

Со счетов не стоит списывать ложь-фантазию. Многие дамы приукрашивают реальность, приписывают себе лучшие качества. В разговоре они пытаются стать теми, кем не являются на самом деле.

Конечно, иногда женщины врут и для прямого ввода партнера в заблуждения и получения какой-то конкретной выгоды. Часто обман возникает из-за незнания правды (дама может сама стать жертвой лжи или не будет иметь достаточно информации в принципе).

Притча

Небольшая притча о женской лжи отлично раскроет один из возможных вариантов обмана. Бедная швея уронила наперсток в реку и заплакала. Однако здесь же из воды появился джинн и предложил ей поочередно 2 дорогих наперстка. Каждый из вариантов швея отвергла. Тогда джинн вернул женщине старый наперсток и за правду отдал два дорогих новых.

Через годы дама прогуливалась рядом с этой же рекой с мужем. Супруг случайно упал с моста и скрылся под толщей воды. Из поверхности вынырнул джинн и предложил найти пропажу. Дух здесь же решил всучить швее богатого и красивого жениха. Дама согласилась без лишних слов.

Джинн же разгневался и уличил женщину во лжи. Швея призналась, что поняла его схему работы, но с тремя мужьями справиться просто не сможет.