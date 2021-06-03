Какие вещи должен включать в себя гардероб женщины за 50: стильный комплект на каждый сезон

Вам уже за 50. Это здорово! Это означает, что вы уже решили поменять свои рваные джинсы на что-то более элегантное. Но действительно ли вам нужно это делать? Давайте выясним это вместе, составив список стильных вещей для женщин старше 50 лет. Мы собираемся поделиться идеями гардероба на каждый сезон, чтобы вы всегда были готовы к новым приключениям в течение всего года. И давайте начнем с лета, потому что оно как раз только началось!

Платье макси

Независимо от того, жарко или прохладно летом в вашей стране, вам в любом случае понадобится платье длины макси. С ним можно создать легкий стильный наряд. К платью идеально подойдут красивые босоножки, можно на каблуке или плоском ходу.

Платье миди

Платья миди – это еще один вариант покупки, необходимый для женщин, достигших среднего возраста. Далеко не все готовы носить мини после 40 лет. Причиной тому могут быть лишний вес или другие недостатки фигуры. В этих случаях всегда лучше выбирать платья или юбки подлиннее.

На самом деле, если вы хотите сэкономить деньги, вы можете приобрести всего одно, максимум три платья длины миди, которые вам больше всего понравятся. Главное, чтобы наряды хорошо сидели, подчеркивали достоинства и скрывали недостатки.

Базовая футболка

Вам может понадобиться базовая футболка. Она может помочь вам очень легко создавать удивительные, стильные образы. Что мы имеем в виду под базовой футболкой? Это однотонный топ, на котором нет аппликаций и принтов.

Вы можете выбрать свой любимый цвет, но на самом деле лучше останавливаться на нейтральных оттенках, потому что они легко сочетаются со всеми вещами. Таким образом, вы можете иметь одну белую и другую черную футболку с желаемыми вырезами. Одна может более прилегать по фигуре, вторая может быть модели oversize.

Юбка-карандаш или миди

Еще один летний наряд, необходимый для женщин после 50, – это юбка-карандаш или миди. Эта юбка должна иметь высокую посадку. Все низы с высокой талией помогают вам скрывать животик, если он у вас имеется. Расцветка юбки особого значения не имеет, но на лето лучше приобрести что-то светлое или яркое. Благодаря юбке, идеально сидящей на фигуре, вы не останетесь незамеченной.

Вы можете легко носить ее с чем угодно, например, с базовой футболкой, о которой упоминалось выше. Также неплохо сочетать ее с блузкой, которая вам больше всего нравится. Джинсовая рубашка тоже отлично подойдет.

Рубашка на пуговицах

Если вы любитель повседневных нарядов, вам понадобится рубашка. Вы можете носить ее с джинсами или сшитыми на заказ брюками. В обоих случаях ее очень удобно носить каждый день. Если она выполнена из натуральных тканей, то в ней не будет жарко.

Джинсы

Мы упоминали о джинсах выше, и вам определенно нужно иметь несколько пар в своем гардеробе. Мы думаем, нет необходимости говорить, что вам следует избегать очень потертых джинсов, если хотите выглядеть соответственно своему возрасту, конечно…

Вы можете найти простые джинсы темного цвета. Кстати, эта вещь необходима не только для женщин старше 50 лет. Это важный элемент одежды, который должен быть в любом шкафу, потому что джинсы легко сочетать с чем угодно.

Топ с оборками

Топы с оборками на рукавах могут стать вашей любимой вещью в гардеробе. Итак, почему они необходимы зрелым женщинам старше 50 лет? Потому что они привлекают внимание к вашей верхней части тела, то есть к груди, и отвлекают от полного живота.

Укороченная джинсовая куртка

Если вы ищете что-то уникальное, удобное и стильное, это именно то, что вам нужно. Это еще одна вещь, которая идеально подходит для дополнения ваших нарядов. Носите ее с джинсами – это смотрится шикарно в любом возрасте.

Топ с открытыми плечами

В случае если вам нужно создать более элегантные и сексуальные образы, купите топ с открытыми плечами. Вы также можете сочетать его с брюками или джинсами.

А теперь давайте поговорим о следующем сезоне. Каковы некоторые трендовые, модные предметы гардероба, которые со временем станут вещами первой необходимости? Давайте выясним!

Тренч

Тренч – это важный предмет гардероба, который вам нужно приобрести. Есть тысячи причин, по которым вам нужно сделать это, например:

Тренч легко носить со всеми другими вещами: джинсами, платьем, юбкой, брюками.Он отлично смотрится на всех типах фигур.Наряды, дополненные тренчами, выглядят современно.Образ, созданный с помощью тренча, помогает вам выглядеть моложе.

Вязаный кардиган

Кардиган – самая полезная вещь для осени, когда погода меняется с теплой на холодную. Длинный однотонный кардиган станет лучшим предметом в вашем шкафу, потому что он идеально подходит для женщин среднего возраста. Главное – помнить о том, что он должен быть не слишком тонким, иначе он будет обтягивать вас в самых ненужных местах и испортит весь образ.

Хороший шарф

Дополнить наряды подходящими аксессуарами – это полезное дело. И хороший шарф может решить такую проблему очень просто. Сочетайте его с чем угодно, в холодную погоду он будет смотреться очень уместно. Подумайте об интересной расцветке.

Пончо

Если вы хотите чувствовать себя комфортно и уютно все время, вам нужно иметь в гардеробе хотя бы одно теплое пончо. Оно не только выглядит роскошно, но и добавляет стиль в ваш образ.

Пуховое пальто

Пуховики в этом году тоже в моде. Есть много причин, по которым вы должны иметь их в своем шкафу. Одна из них заключается в том, что такая одежда очень легко сочетается с чем угодно. Кстати, он потрясающе смотрится как с узкими, так и с широкими джинсами. Но носить пуховик можно и с платьем, и с деловым костюмом.

Ботильоны

Ботильоны – это обувь, которую также легко сочетать с чем угодно, начиная с джинсов и заканчивая юбками. А еще ботильоны – это обувь, которая никогда не выходит из моды. Это прекрасная альтернатива сапогам, носить которые не всем удобно.

Флисовая куртка

Флисовые куртки также легко сочетаются с одеждой. Лучший способ их использовать – это дополнить модными джинсами. Ботильоны или даже сапоги до колен могут сделать ваш образ завершенным.

Кожаная куртка

Мы надеемся, что вы не подумали: «Вы с ума сошли, я не настолько молода, чтобы носить кожаные вещи». В случае если это так, вы должны знать, что упускаете большой шанс создать множество интересных нарядов на каждый день с помощью этой стильной вещи. В этом и будущем сезоне в тренде объемные кожаные куртки-косухи.

Бархатный блейзер

Бархат был популярной тенденцией много лет назад, и снова он очень актуален. Молодые люди опять начали носить его, и вы должны сделать то же самое. На самом деле мы думаем, что у вас уже есть один такой блейзер в шкафу. Итак, еще раз проверьте свой гардероб и попробуйте сочетать бархатный блейзер с джинсами, юбками и брюками. Ботильоны также хорошо дополнят образ.

Жилет

Весной на улице еще довольно холодно. Но не настолько, чтобы носить пальто или большую пуховую куртку. Вот когда пригодится хороший жилет. Вы можете сочетать его со свитером и джинсами. Только не выбирайте жилет, который слишком облегает фигуру.

Сшитые на заказ брюки

Весна – это лучшее время для ношения сшитых на заказ брюк. Они очень удобны и подчеркивают все ваши достоинства. А еще с ними легко составлять офисные наряды.

Топ с высоким воротом (водолазка)

Водолазки хороши для женщин зрелого возраста, потому что они помогают скрыть неидеальную шею и второй подбородок. Расцветку можно выбрать любую, но лучше придерживаться нейтральных оттенков (молочный, серый, бежевый). С ними легко можно составить комплекты.

Женщины любят иметь большой выбор. Итак, если вы хотите найти предметы гардероба для себя, эти идеи непременно окажутся весьма полезными.