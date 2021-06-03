Вторник Капитал, ранее Crunchfund, бросает широкую сеть с четвертым фондом в 30 миллионов долларов

Friday Capital, 10-летний фонд посевных инвестиций, основанный давним венчурным инвестором Патриком Галлахером и основателем TechCrunch Майклом Аррингтоном, за эти годы значительно изменился. Аррингтон сейчас возглавляет крипто-хедж-фонд. Вторник раньше назывался Crunchfund. Сейчас Галлахер управляет подразделением вместе с партнером Прашантом Фонсека, который присоединился к фонду в 2015 году в качестве юриста.

Вторник также на протяжении многих лет установил тесные отношения с магазином промышленного дизайна Frog Design, который является ограниченным партнером фонда и продал часть своего венчурного портфеля вторнику в начале прошлого года. (Вторник получил доли в девяти стартапах в сделке.)

Возможно, наиболее значимо то, что десять лет назад во вторник не было доли в таком большом количестве портфельных компаний. Теперь, когда она поддержала 600 учредителей, у нее есть выходы, на которые можно указывать, и сети для использования, говорит Галлахер о том, почему фирма, которая недавно закрыла свой четвертый фонд с 30 миллионами долларов, теперь инвестирует по всему миру и может выйти на рынок позже. в этом году.

И то, и другое имеет огромное значение на пенистом рынке, где все и ее брат стали ангелами-инвесторами — если не управляющими фондами до посева. Действительно, более 30% потока сделок во вторник теперь поступает от рефералов, а 15% новых долей приходится на портфельные компании, основатели которых вышли из компаний, которые ранее во вторник поддерживались. Среди этих многих портфельных компаний — компания по облачным вычислениям DigitalOcean, которая стала публичной в марте; совместный производитель программного обеспечения Airtable, недавно оцененный инвесторами почти в 6 миллиардов долларов; и рынок средств ухода за домашними животными Rover, который станет публично проданным через SPAC.

Как оказалось, сама пандемия также изменила фирму неожиданными способами. Хотя вначале компания сделала ставку на финтех-компанию Kueski в Мексике с принципом «купи сейчас — заплати позже», сейчас она видит еще больше интересных стартапов за пределами Залива, потому что Фонсека «живет как кочевник» с начала прошлого года — и разговор с учредителями в пути. (Последние остановки включают Тулум, Мексика, Коста-Рика, Вирджиния, Майами и Остин. «Мы не уверены, что он приземлится, — смеется Галлахер. — Ему действительно нравится такой образ жизни»).

Вторник также наращивает свои разносторонние ставки отчасти благодаря Frog, у которого есть офисы по всему миру и который часто знакомит клиентов со вторником.

Одна из недавних проверок, например, была проведена 16-месячным стартапом Applied XL из Бруклина, штат Нью-Йорк, который разрабатывает информационные системы в режиме реального времени с привлечением экспертов для отслеживания состояния здоровья людей, мест и планеты, $ 1,5 млн начального финансирования во вторник при участии Frog (которая продолжает финансировать случайные стартапы за пределами своего баланса).

Что не изменилось, так это то, что фирма думает о своем месте во вселенной инвестирования. В то время как фонды имеют тенденцию к увеличению, выписываются более крупные чеки и заключают сделки с течением времени, во вторник достаточно выписать начальные чеки на сумму от 250 000 до 550 000 долларов и стать партнером по синдикату.

В то время как в наши дни все имеют свою точку зрения, вторник всегда был и остается универсальным фондом.

«Наши полномочия очень широки», — говорит Галлахер. «Прашант уделяет время цифровому здоровью. Я [long liked] электронная коммерция и космос. Но когда кто-то спрашивает: «Должны ли мы показать вам сделку B2B?» Должны ли мы показать вам вертикальный SaaS? ‘ Я такой: «Да».

«В конечном счете, — говорит он, — мы любим основателей, движимых миссией, будь то потребители или предприятия», будь то в Калифорнии или даже в Израиле.

Вторник, в который также входит партнер Дэвид Джи, теперь поддержал 29 стартапов в общей сложности из своего новейшего фонда, включая девять, которые он приобрел через Frog.

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