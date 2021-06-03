70-летний Валерий Леонтьев с женой подыскивают маму своему будущему малышу

19 марта Валерию Леонтьеву исполнилось 70 лет. В своей биографии (она, кстати, так и называется «Валерий Леонтьев») артист объяснил, почему на сцене он Казанова, а вне эстрады — человек в футляре, скрывающий любые подробности своей личной жизни.

Уже 47 лет Валерий Яковлевич женат на Людмиле Исакович. Она всегда в тени, а последние 25 лет обитает в Майами, где у Леонтьева есть недвижимость. Муж приезжает к Людмиле после гастрольных туров восстановить силы у океана.

Леонтьев родился в селе Усть-Уса (Республика Коми). Валерий мечтал быть океанологом, но поступить в Дальневосточный федеральный университет у него не получилось. Юноша подал документы в ГИТИС, но не пошел на вступительные испытания, так как комплексовал из-за провинциального «оканья».

«Мне казалось, что я такой зачуханный, провинциальный мальчишка, который ничего не умеет. И что у меня даже речь кретинская какая-то… Поэтому я постарался произнести как можно меньше слов, забрал документы из приемной комиссии и даже не попробовал сдать ни одного экзамена», – поделился Леонтьев.

Юность артист провел в городе Юрьевец (Ивановская область). Он много работал, что обеспечить себя. Сначала устроился на кирпичный завод, затем стал оператором на молочном предприятии. Успел подработать почтальоном, шахтером и строителем. Первый сольный концерт певца прошел в 1972 году во Дворце культуры шахтеров и строителей в Воркуте.

В этом же году он встретил свою будущую супругу – Людмилу Яковлевну Исакович. Она была руководителем ансамбля «Эхо» в Сыктывкаре. Сейчас артист вместе с женой основную часть времени живет в Майами. В новом доме у певца шесть спален, бассейн, тренажерный зал. Даже отведена большая комната для детской. Экс-администратор артиста Александр Богданович признался, что Леонтьев уже несколько лет ищет достойную кандидатуру на суррогатную мать.

Раньше ходили слухи, что у артиста есть взрослая дочь. Однако, девушка не объявилась. “Дети хороши, только когда они смотрят с чужих балконов. Но если Валера захочет стать отцом, я поддержу его решение”, – поделилась Людмила в одном из интервью. Однако, сейчас супруги мечтают о ребенке.

“Леонтьев не оставляет планов стать отцом. Жена Валерия Яковлевича Люся считает, что у суррогатной матери должна быть приличная родословная, хорошие гены. Поэтому они с Леонтьевым пока смотрят анкеты, ищут подходящую суррогатную мать для их будущего ребенка”, – передает слова экс-ассистента Александра Богдановича “Комсомольская правда”.

Несомненно, Валерий Леонтьев станет замечательным отцом, который подарит всю свою любовь малышу.