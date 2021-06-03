Лучшая клубника для выращивания в жарких местах

Во многих частях США сезон клубники, и супермаркеты изобилуют этими свежими угощениями в форме сердца. Хотя ярко-красные сочные фрукты могут расти практически в любом месте при большом количестве солнечного света, выращивание в некоторых жарких и засушливых регионах является проблемой. Теперь исследователи, сообщающие в ACS ‘ Журнал сельскохозяйственной еды и химии определили пять сортов, которые лучше всего подходят для этого климата, которые могут помочь фермерам и потребителям получить самые ароматные и сладкие ягоды.

Большая часть клубники, коммерчески выращиваемой в США, поступает из Калифорнии и Флориды. С расширением местных фермерских рынков и интересом людей к свежим ягодам производители в других штатах пытаются увеличить производство. В Техасе, например, в настоящее время коммерческие предприятия выращивают несколько «дневно-нейтральных» и «весенних» сортов, которые имеют потенциально высокий урожай плодов. Но есть сотни вариантов, в том числе более жаростойкие, и множество факторов, которые следует учитывать при выборе культурных сортов клубники, которые будут привлекать потребителей. Итак, Сяофен Ду и его коллеги хотели определить, какие из них хорошо растут в полузасушливой жаркой среде Техаса и обладают наиболее желательными характеристиками ягод — информация, которая может помочь производителям в аналогичных климатических условиях.

Исследователи вырастили 10 распространенных сортов клубники на северо-западе Техаса, сравнив семь весеннецветущих и три дневно-нейтральных сорта. Во-первых, они наблюдали за ростом и урожайностью растений и обнаружили, что у восьми сортов выживаемость растений до первого урожая превышала 96%. В целом, дневно-нейтральные сорта имели самый низкий общий вес ягод на одно растение. Затем команда измерила характеристики спелых ягод, включая цвет, содержание сахара, кислотность и ароматические соединения. Их результаты показали, что интенсивность красного не связана со сладостью ягод; Фактически, более красные сорта содержали больше лимонной кислоты, что делало их вкус более кислым, чем сладким. Вкусовые испытания ягодных пюре показали, что желаемый вкус зависит от содержания в сортах сахара и 20 ароматических соединений. Возможно, удивительно, что дегустаторы оценили два сорта, на которых росло наименьшее и наименьшее количество фруктов, как обладающие наиболее интенсивным вкусом. Исследователи пришли к выводу, что пять сортов — Альбион, Свит Чарли, Камароза, Камино Реал и Чандлер — могут хорошо расти в климате Техаса и иметь лучший вкус и аромат.

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