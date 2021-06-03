КАБАЧКОВО-СЫРНЫЙ ТОРТИК С МЯСОМ — СЕЗОННАЯ ЗАКУСКА ДЛЯ ЛЮБОГО ЗАСТОЛЬЯ
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Просто объедение!
Ингредиенты:
Кабачок — 300 гр.
Сыр — 100 гр.
Яйцо — 1 шт.
Мука — 2 стол.л.
Соль, перец — по вкусу
Фарш — 200 гр.
Лук — 2 головка.
Чеснок — 2 зубчика.
Майонез — 1 ст.л.
Помидор — 1 шт.
Приготовление:
Натираем на мелкой терке кабачок и сыр.
Добавляем муку, соль и перец по вкусу.
Испечь блины.
Промазываем каждый блин начинкой, сверху укладываем кружочки помидоров и смазываем немного майонезом.
Запекаем при 220 С в течение 10 минут.
Для начинки обжариваем фарш с измельченным луком и чесноком, добавляем соль и специи по вкусу. Остужаем и заправляем майонезом.
Приятного аппетита!
Смотреть комментарии → Комментариев нет