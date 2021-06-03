КАБАЧКОВО-СЫРНЫЙ ТОРТИК С МЯСОМ — СЕЗОННАЯ ЗАКУСКА ДЛЯ ЛЮБОГО ЗАСТОЛЬЯ

Просто объедение!

Ингредиенты:

Кабачок — 300 гр.

Сыр — 100 гр.

Яйцо — 1 шт.

Мука — 2 стол.л.

Соль, перец — по вкусу

Фарш — 200 гр.

Лук — 2 головка.

Чеснок — 2 зубчика.

Майонез — 1 ст.л.

Помидор — 1 шт.

Приготовление:

Натираем на мелкой терке кабачок и сыр.

Добавляем муку, соль и перец по вкусу.

Испечь блины.

Промазываем каждый блин начинкой, сверху укладываем кружочки помидоров и смазываем немного майонезом.

Запекаем при 220 С в течение 10 минут.

Для начинки обжариваем фарш с измельченным луком и чесноком, добавляем соль и специи по вкусу. Остужаем и заправляем майонезом.

Приятного аппетита!