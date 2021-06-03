 

КАБАЧКОВО-СЫРНЫЙ ТОРТИК С МЯСОМ — СЕЗОННАЯ ЗАКУСКА ДЛЯ ЛЮБОГО ЗАСТОЛЬЯ

03.06.2021, 0:10, Разное
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Просто объедение!

Ингредиенты:

Кабачок — 300 гр.
Сыр — 100 гр.
Яйцо — 1 шт.
Мука — 2 стол.л.
Соль, перец — по вкусу
Фарш — 200 гр.
Лук — 2 головка.
Чеснок — 2 зубчика.
Майонез — 1 ст.л.
Помидор — 1 шт.

Приготовление:

Натираем на мелкой терке кабачок и сыр.

Добавляем муку, соль и перец по вкусу.

Испечь блины.

Промазываем каждый блин начинкой, сверху укладываем кружочки помидоров и смазываем немного майонезом.

Запекаем при 220 С в течение 10 минут.

Для начинки обжариваем фарш с измельченным луком и чесноком, добавляем соль и специи по вкусу. Остужаем и заправляем майонезом.

Приятного аппетита!



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