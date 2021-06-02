Бельгия и Латвия арестовали российские активы по делу об отмывании средств

31.05.2021

Бельгийские и латвийские власти наложили арест на российские активы в печально известном деле об отмывании денег, в результате которого был убит адвокат Сергей Магнитский. Об этом сообщает “Европейская правда” со ссылкой на Euobserver.

Бельгийский следователь судья Бруно де Хоус арестовал около 400 000 евро выручки от продажи квартиры в бельгийском городе Антверпен.

Он также обвинил двух россиян – Сергея Медведева и Ирину Теркину – в отмывании денег.

Это было сделано еще в прошлом году, но расследование до сих пор остается конфиденциальным, и британский хедж-фонд, из которого сначала разворовывали деньги, Hermitage Capital в Лондоне, узнал о событиях только на прошлой неделе.

“Hermitage подтверждает, что власти Бельгии изъяли средства от продажи имущества в Антверпене, приобретенного российской парой (Медведевым и Теркиным)”, – заявил представитель фонда.

“Непонятно, где находятся россияне”, – заявила Карел де Мистер, адвокат, действующий в Hermitage Capital от имени бельгийской юридической компании Van Cauter Advocaten.

“Мы попросили судью провести дополнительное расследование. Если в Бельгии можно будет найти дополнительные доходы от отмывания денег, мы, конечно, попросим их также арестовать”, – сказала де Мистер.

Россияне приобрели двухуровневую квартиру на улице Черных сестер в старом городе Антверпен в 2008 году, а продали для прибыли в 2019 году.

Но эти деньги были лишь частью 4 миллионов евро, отмытых сторонниками российских чиновников и бандитов в бельгийских банках, сообщает Hermitage Capital.

В свою очередь это часть около 200 миллионов евро, отмытых во многих странах ЕС после того, как преступная группа присвоила их с Hermitage в РФ и привела к смерти адвоката фирмы Магнитского, когда он выступил с заявлением.

Латвия на прошлой неделе также конфисковала приобретенную русским квартиру стоимостью 230 000 евро в модной части Риги.

“Недвижимость была конфискована из-за открытия, она была приобретена за деньги, связанные с “делом Магнитского”, – заявил руководитель подразделения по экономическим преступлениям в латвийской полиции Петерис Бауска.

“Недвижимость была приобретена гражданином Российской Федерации в обмен на разрешение на временное проживание”, – сказал Бауска.

ЕС и США приняли знаковые санкции против нарушителей прав человека, названные именем Магнитского.

Власти Эстонии, Франции, Нидерландов, Швейцарии и США за последние годы также изъяли российские средства на сумму более 40 миллионов евро.