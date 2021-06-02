Любовь на всю жизнь: история Адриано Челентано и Клаудии Мори

Они почти 60 лет вместе и уже давно ведут уединенный образ жизни. Однажды очень богатый человек за огромный гонорар пригласил Челентано спеть несколько песен на праздновании своего дня рождения. Актер ответил короткой телеграммой: «Очень богат. Очень стар».

У него есть темперамент и выдумка, а главное уважение зрителей во всем мире. Ему верят. Его любят. Самоучка и самородок, с пятью классами образования, Адриано Челентано сумел развить свой талант комедийного актера и певца и никогда не изменял ни своей природе, ни своему предназначению…

Ему было суждено стать актером, певцом, комиком и, конечно, любимцем женщин. Ведь родился Адриано 6 января, этот день в Италии день шуток, розыгрышей и веселья, — что-то вроде нашего 1 апреля. Его маме было уже 44 года, и у нее уже было четверо детей. Такого подарка судьбы она совершенно не ожидала. Рабочая семья на окраине Милана жила бедно, но младший сынок вскоре стал всеобщим любимцем — непоседа и весельчак еще в детстве получил прозвище «босоногое землетрясение».

Когда умер его отец, Адриано в 12 лет бросил школу и пошел работать, надо было помогать семье. Работая в часовой мастерской у своего дяди, он полюбит часы на всю жизнь. Сейчас у Адриано Челентано несколько часовых мастерских в Италии и ремонтировать часовые механизмы ему нравится до сих пор.

Известным он стал довольно рано. Личность и время для него совпали идеально, в кино, на эстраде и на телевидении тогда был востребован образ настоящего итальянского парня, бунтаря из народа. Он был свой, настоящий итальянец, способный смеяться даже над мрачными сторонами жизни.

В 1964 году Челентано женится, один раз и на всю жизнь, на красавице Клаудиа Мори. Они познакомились на съемках картины «Какой-то странный тип». Клаудия вспоминает, что первая встреча с Челентано напугала: по ее словам, на кастинг фильма заявился неопрятный человек в простых шлепанцах. Но… их отношения развивались очень стремительно, свадьба состоялась уже через год.

В первые четыре года супружеской жизни в семье появятся трое детей — две дочери и сын. Клаудиа пожертвует карьерой ради детей, мужа и семейного очага. Пара темпераментных итальянцев не раз устраивала бурное выяснение отношений, но они всегда мирились. Да, у Адриано после 12 лет семейной жизни случился роман с Орнеллой Мути, с которой он снимался в фильме «Укрощение строптивого». Но он вскоре опомнился, раскаялся и вернулся в семью.

А Клаудиа позже сказала: «Случайная измена — вовсе не повод для расставания. Она простительна. А для мужчины случайные связи — это как для механика техосмотр нового автомобиля».

Пока была жива мама Адриано, он был настоящим «маменькиным сынком», и никогда не скрывал этого. Мама артиста жила в семье своего сына до своей смерти, помогала с внуками и была безусловным авторитетом. «Мама была для меня огромной частью жизни», и когда она умерла, я с ужасом ощутил, что мой мир сжался», — сказал Челентано

После ухода из жизни мамы, семья Челентано переехала в поместье Брианце. Это место находится в 100 км. от Милана, это место шикарных вилл и великолепных пейзажей. В центре парка он велит соорудить фонтан, в центре которого стоит скульптура его жены. Теперь глава клана Челентано его любимая жена Клаудиа.

Адриано удивительно постоянен, может в этом и заключается тайна его успеха. Он рано понял свое предназначение, человек из народа, это кредо, которому он никогда не изменял. В браке с одной женщиной он прожил почти 60 лет. Истинный католик. Вегетарианец, который любит чинить часы, готовить и играть в теннис.

Он создал свой рай на земле, отгородился от папарацци и ведет с женой уединенный образ жизни. Дети давно выросли, им всем уже за пятьдесят. Они состоялись в выбранных профессиях. В телевизионных шоу не появляются внебрачные дети Челентано. Он не является участником скандалов и сплетен. Давно не снимается и не выступает.

Очень богатый человек за огромный гонорар пригласил Адриано Челентано спеть несколько песен на праздновании своего дня рождения. Челентано ответил короткой телеграммой: «Очень богат. Очень стар».