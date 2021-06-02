Армада из 19 военных кораблей НАТО, возглавляемая авианосцем HMS Queen Elizabeth, демонстрирует мощь Альянса перед встречей Байдена и Путина

Авианосец HMS Queen Elizabeth возглавляет эскадру из 19 военных кораблей НАТО на морских учениях у побережья Португалии, они тренируются в развертывании на Черном море, демонстрируя военно-морскую мощь Альянса всего за несколько дней до встречи Владимира Путина с Джо Байденом.

В пятницу, гордость британского Королевского флота стоимостью 3 миллиарда фунтов стерлингов присоединилась к кораблям из США и восьми других союзных стран для проведения учений Steadfast Defender – начавшиеся у побережья Португалии на прошлой неделе, они, на фоне растущей напряженности в отношениях с Россией, завершатся позже в этом месяце наземными учениями в регионе Черного моря.

Армада, в которую входят подводные лодки, эсминцы и фрегаты, была поддержана мощной авиационной группой новых стелс-истребителей ВВС Великобритании F-35B Lightning, португальских истребителей F-16 Fighting Falcon и испанских F-18 Hornets, а также огромных американских противолодочных самолетов “Посейдон” и “Орион”.

Руководители НАТО настаивают на том, что военные учения с участием 9000 военнослужащих не нацелены конкретно на Россию, а сосредоточены на Черноморском регионе, где Москва развернула тысячи военнослужащих перед военными учениями в середине апреля.

Эта демонстрация навеяла воспоминания об аннексии Крыма Россией в 2014 году и побудила президента США Джо Байдена запланировать встречу на высшем уровне с Путиным, которая состоится в Женеве в конце этого месяца.

После четырех лет неортодоксальной внешней политики при Дональде Трампе, Байден сказал: «Пришло время напомнить всем, кто мы такие».

Это произошло в то время, когда министр иностранных дел [Великобритании] Доминик Рааб готовится выступить на саммите НАТО сегодня вечером с собственным упреком в адрес «агрессивного поведения» Путина.

«От агрессивного поведения РФ по отношению к Украине до нападения Лукашенко на гражданскую авиацию – демократические ценности подвергаются нападкам», – сказал Рааб The Telegraph перед встречей.

«Как один из крупнейших спонсоров НАТО, Великобритания неуклонно поддерживает трансатлантический альянс. Мы будем работать с союзниками и партнерами, чтобы защищать наших союзников и наши ценности».

Учения НАТО совпадают по времени с первым походом HMS Queen Elizabeth, в ходе которого авианосец, в течение следующих шести месяцев, посетит 40 стран – Великобритания демонстрирует свое положение мировой сверхдержавы после Брексита.

«Гордость Королевского флота ‘Big Lizzie’ («Большая Лиззи») стоимостью 3 миллиарда фунтов стерлингов возглавляет ордер боевых кораблей, во время учений в Атлантике у побережья Португалии

Эскадра включает в себя подводные лодки, эсминцы и фрегаты из Великобритании, Канады, Дании, Франции, Германии, Италии, Испании, Турции и США

Португальская подводная лодка идёт перед HMS Queen Elizabeth во время учений у берегов Португалии в пятницу

Авианосец – это «чрезвычайно мощный аргумент», – сказал капитан корабля коммодор Стив Мурхаус, когда на прошлой неделе, с палубы авианосца стоявшего у португальского побережья, взлетали истребители F-35.

«Это показывает, что мы являемся мировым военно-морским флотом и хотим вернуться туда», – сказал он. «Наша цель состоит в том, чтобы это развертывание было частью более постоянного присутствия Соединенного Королевства в этом регионе», – добавил он, имея в виду Индо-Тихоокеанский регион, который включает Индию и Австралию.

После того, как РФ аннексировала Крым у Украины в 2018 году, НАТО выступило с инициативой увеличения расходов на оборону и хочет удержать Путина от дальнейших вторжений в Европу.

Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг говорит, что учения являются важным сигналом для любого потенциального противника: «НАТО готово».

«НАТО существует для защиты всех наших союзников, и эти учения говорят о нашей способности перебрасывать большое количество войск, техники и оборудования через Атлантику, Европу, а также проецировать морскую мощь», – сказал он находясь на борту HMS Queen Elizabeth.

Г-н Столтенберг будет председательствовать на саммите НАТО в Брюсселе 14 июня, на котором президент США Джо Байден и его коллеги хотят открыть новую эру трансатлантического сотрудничества, поскольку войска Альянса завершают свою самую длительную миссию в Афганистане, а напряженность в отношениях с Россией и всё более и более Китая – нарастает.

Военные игры координируют два новых командных центра НАТО, один в Норфолке, Вирджиния; другой в Ульме, Германия.

Особое внимание на первом этапе учений уделялась защите подводных кабелей, по которым передаются большие объемы коммерческих и коммуникационных данных между США и Европой.

НАТО заявляет, что РФ составляет карту прокладки кабелей и, возможно, имеет более темные намерения.

«Мы все убаюкивали себя, думая, что Атлантика – это благоприятный регион, в котором не происходило ничего плохого, и мы могли бы свободно использовать его как транспортную магистраль», – сказал командующий Норфолкским центром, вице-адмирал ВМС США Эндрю Льюис.

«Есть страны, которые наносят на карту эти кабели. Они могут делать что-то плохое ещё. Мы должны знать об этом и отвечать на это».

USS The Sullivans, ракетный эсминец типа Arleigh Burke, идет впереди испанского фрегата ESPS Mendez Nunez во время учений в Атлантике в пятницу

Учения НАТО получили название Steadfast Defender 2021.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил: “Steadfast Defender 2021 года станут проверкой боеготовности и военной мобильности НАТО – с развертыванием сил на суше и на море, на всем пути от Северной Америки до черноморского региона и у берегов Португалии. Учения в которых участвуют свыше 9000 военнослужащих из более чем 20 стран-союзников и партнеров, демонстрируют, что у НАТО есть возможности и решимость защитить всех союзников от любой угрозы “.

Ударная группа британского авианосца включает в себя корабли ВМС США, ВМС Нидерландов и морских пехотинцев Корпуса морской пехоты США, а также британские фрегаты, эсминцы, два корабля снабжения RFA и авиацию – самолеты из 617-й, 820-й, 815-й и 845-й эскадрилий военно-морской авиации.

Португальская подводная лодка NRP Tridente возглавляет ордер в Атлантике во вторник утром

На фотографиях, опубликованных министерством обороны во вторник, показаны корабли ордера, плывущие в Атлантике в пятницу

Флотилия судов НАТО у берегов Португалии в пятницу. В их число входят американский военные корабли USS Iwo Jima, USS San Antonio и USS Carter Hall.

НАТО заявляет, что его политика в отношении РФ основана на двух столпах: мощном военном сдерживании и диалоге. Но встречи на высоком уровне между двумя историческими противниками редки, и европейские официальные лица настаивают на том, что Путин становится все более авторитарным и дистанцируется от Запада.

Великобритания была главным союзником США на полях боев в Ираке и Афганистане и, наряду с Францией, главной военной державой в Европейском союзе. Но её голосование за выход из ЕС в 2016 году вызвало вопросы о её глобальной роли.

Частично в ответ на эти опасения, Лондон, в конце прошлого года, объявил о самом большом, со времен холодной войны, увеличении военных расходов и разрекламировал ударную мощь авианосца HMS Queen Elizabeth.

В течение семимесячного похода он будет проводить учения с военно-морскими силами США, Сингапура, Японии и Южной Кореи.

Великобритания, как и Китай, теперь имеет два авианосца, и обе страны уступают США (11 авианосцев). Новый корабль водоизмещением 65000 тонн несет восемь британских F-35B и 10 американских F-35, в состав экипажа численностью 1700 человек входят 250 американских морских пехотинцев.

Во время похода протяженностью 26 000 морских миль, в АУГ HMS Queen Elizabeth будут входить два эсминца, два фрегата, подводная лодка и два корабля, к которым на пути присоединятся эсминец США и фрегат голландского военно-морского флота.

Отвечая на вопрос о действиях Великобритании по усилению своего влияния в Индо-Тихоокеанском регионе, чтобы противостоять растущей мощи Китая – стратегии, которой также придерживается Европейский Союз и поддерживается НАТО, – Мурхаус ответил: «Мы хотим поддерживать международные нормы … наше присутствие там абсолютно необходимо, это ключевое условие”’

Китай претендует на 90% потенциально богатого энергоресурсами Южно-Китайского моря, но Бруней, Малайзия, Филиппины, Тайвань и Вьетнам также претендуют на его части.

Соединенные Штаты уже давно выступают против обширных территориальных притязаний Китая в этом море и чтобы продемонстрировать свободу судоходства, регулярно отправляя военные корабли по его водным путям. По ним, ежегодно, проходит товаров на сумму около 3 триллионов долларов.

В состав эскадры НАТО входят американские военные корабли USS The Sullivans (в составе британской АУГ), а также USS Iwo Jima, USS San Antonio и USS Carter Hall в составе амфибийно-десантной группы Iwo Jima

Португальская подводная лодка возглавляет ордер в пятницу во время учений НАТО в Атлантическоом океане

Это маршрут движения британской АУГ, планируется что она придет в Японию этим летом после заходов в несколько горячих точек, что должно вызвать неудовольствие РФ и Китая

Самый мощный военный корабль Великобритании, авианосец HMS Queen Elizabeth.

Длина 280 метров, срок службы полувека и полетная палуба четыре акра. HMS Queen Elizabeth является самым большим и самым мощным военным кораблем из когда-либо построенных в Великобритании.

Ниже приведены факты и цифры о корабле который был официально принят в состав Королевского флота 7 декабря 2017

HMS Queen Elizabeth, водоизмещение около 65 000 тонн, имеет максимальную скорость 25 узлов и площадь полетной палубы в четыре акра