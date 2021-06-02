 

Армада из 19 военных кораблей НАТО, возглавляемая авианосцем HMS Queen Elizabeth, демонстрирует мощь Альянса перед встречей Байдена и Путина

02.06.2021, 22:18, Разное
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Авианосец HMS Queen Elizabeth возглавляет эскадру из 19 военных кораблей НАТО  на морских учениях  у побережья Португалии,  они тренируются в развертывании на  Черном море, демонстрируя  военно-морскую мощь Альянса  всего за несколько дней до встречи Владимира Путина  с Джо Байденом. 

В  пятницу, гордость  британского  Королевского флота стоимостью 3 миллиарда фунтов стерлингов присоединилась к  кораблям из США и восьми других союзных стран для проведения  учений  Steadfast Defender – начавшиеся  у побережья Португалии на прошлой неделе, они,  на фоне растущей напряженности в отношениях с Россией,   завершатся позже в этом месяце  наземными учениями в регионе Черного моря. 

Армада, в которую входят  подводные лодки, эсминцы и фрегаты, была поддержана мощной  авиационной группой  новых стелс-истребителей ВВС Великобритании F-35B Lightning, португальских истребителей F-16 Fighting Falcon и испанских F-18 Hornets, а также огромных американских противолодочных самолетов “Посейдон” и “Орион”. 

Руководители НАТО настаивают на том, что военные учения с участием 9000 военнослужащих не нацелены конкретно на Россию, а сосредоточены на Черноморском регионе, где Москва развернула тысячи военнослужащих перед военными учениями в середине апреля.

Эта  демонстрация навеяла воспоминания об аннексии Крыма Россией в 2014 году и побудила президента США Джо Байдена запланировать встречу на высшем уровне с Путиным, которая состоится в Женеве в конце этого месяца. 

После четырех лет неортодоксальной внешней политики при Дональде Трампе, Байден сказал: «Пришло время напомнить всем, кто мы такие».

Это произошло в то время, когда министр иностранных дел [Великобритании] Доминик Рааб готовится выступить на саммите  НАТО сегодня вечером  с собственным упреком в адрес «агрессивного поведения» Путина.  

«От агрессивного поведения РФ по отношению к Украине до нападения Лукашенко на гражданскую авиацию – демократические ценности подвергаются нападкам», – сказал Рааб The Telegraph перед встречей.

«Как один из крупнейших спонсоров НАТО, Великобритания неуклонно поддерживает трансатлантический альянс. Мы будем работать с союзниками и партнерами, чтобы защищать наших союзников и наши ценности». 

Учения НАТО совпадают  по  времени с первым походом HMS Queen Elizabeth, в ходе которого  авианосец,  в течение следующих шести месяцев, посетит 40 стран  –   Великобритания демонстрирует свое положение мировой сверхдержавы после Брексита.  

«Гордость Королевского флота ‘Big Lizzie’ («Большая Лиззи») стоимостью 3 миллиарда фунтов стерлингов возглавляет ордер  боевых кораблей, во время учений  в Атлантике у побережья Португалии

Эскадра  включает в  себя  подводные лодки, эсминцы и фрегаты из Великобритании, Канады, Дании, Франции, Германии, Италии, Испании, Турции и США

Португальская подводная лодка идёт  перед HMS Queen Elizabeth во время учений у берегов Португалии в пятницу

Авианосец – это  «чрезвычайно мощный  аргумент», – сказал капитан корабля  коммодор Стив Мурхаус,   когда на прошлой неделе,  с  палубы  авианосца  стоявшего у португальского побережья,  взлетали  истребители F-35.

«Это показывает, что мы являемся мировым военно-морским флотом и хотим вернуться туда», – сказал он. «Наша цель состоит в том, чтобы это развертывание было частью более постоянного присутствия Соединенного Королевства в этом регионе», – добавил он, имея в виду Индо-Тихоокеанский регион, который включает Индию и Австралию. 

После того, как РФ аннексировала Крым у Украины в 2018 году, НАТО выступило с инициативой  увеличения расходов на  оборону   и хочет удержать Путина от дальнейших вторжений в Европу. 

Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг говорит, что учения являются важным сигналом для любого потенциального противника: «НАТО готово».

«НАТО существует для защиты всех наших союзников, и эти учения говорят о нашей способности перебрасывать большое количество войск,  техники  и оборудования  через Атлантику, Европу, а также проецировать морскую мощь», – сказал он находясь  на борту HMS Queen Elizabeth.  

Г-н Столтенберг будет председательствовать на саммите НАТО в Брюсселе 14 июня, на  котором президент США Джо Байден и его коллеги хотят  открыть новую эру трансатлантического сотрудничества, поскольку войска Альянса завершают  свою самую длительную миссию в Афганистане, а напряженность в отношениях с Россией и всё более  и  более Китая  –  нарастает.

Военные игры координируют  два новых командных центра НАТО, один в Норфолке, Вирджиния; другой в Ульме, Германия.

Особое внимание на первом этапе учений  уделялась  защите подводных кабелей, по которым передаются большие объемы коммерческих и коммуникационных данных между США и Европой.

НАТО заявляет, что РФ составляет карту прокладки кабелей и, возможно, имеет более темные намерения.

«Мы все убаюкивали себя, думая, что Атлантика – это благоприятный регион, в котором не происходило ничего плохого, и мы могли бы свободно  использовать его как  транспортную магистраль», – сказал командующий Норфолкским  центром, вице-адмирал ВМС США Эндрю Льюис.

«Есть страны, которые наносят на карту эти кабели. Они могут делать что-то плохое  ещё. Мы должны знать об этом и отвечать  на это». 

USS The Sullivans, ракетный эсминец типа Arleigh Burke, идет  впереди  испанского  фрегата  ESPS Mendez Nunez во время учений в Атлантике в пятницу

Учения НАТО получили  название Steadfast Defender 2021. 

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил: “Steadfast Defender 2021 года  станут проверкой боеготовности  и военной мобильности НАТО – с развертыванием сил на суше и на море, на всем пути от Северной Америки до черноморского региона и у берегов Португалии. Учения в  которых участвуют свыше  9000 военнослужащих из более чем 20  стран-союзников и партнеров,  демонстрируют, что у НАТО есть возможности и решимость защитить всех союзников от любой угрозы “.

Ударная группа  британского авианосца  включает в  себя корабли ВМС США, ВМС Нидерландов и морских пехотинцев Корпуса морской пехоты США,  а также британские фрегаты, эсминцы, два корабля снабжения RFA и авиацию – самолеты  из  617-й, 820-й, 815-й  и 845-й эскадрилий  военно-морской авиации.

Португальская подводная лодка NRP Tridente возглавляет ордер  в Атлантике во вторник утром

На фотографиях, опубликованных министерством обороны во вторник, показаны корабли ордера, плывущие в Атлантике в пятницу

Флотилия судов НАТО у берегов Португалии в пятницу. В их число входят американский военные корабли  USS Iwo Jima, USS San Antonio и USS Carter Hall.

НАТО заявляет, что его политика в отношении РФ основана на двух столпах: мощном военном сдерживании и диалоге. Но встречи на высоком уровне между двумя историческими противниками редки, и европейские официальные лица настаивают на том, что Путин становится все более авторитарным и дистанцируется от Запада. 

Великобритания была главным союзником США на полях боев  в Ираке и Афганистане и, наряду с Францией, главной военной державой в Европейском союзе. Но её  голосование за выход из ЕС в 2016 году вызвало вопросы о её  глобальной роли.

Частично в ответ на эти опасения, Лондон,  в конце прошлого года, объявил о самом большом,  со времен холодной войны,  увеличении военных расходов и разрекламировал ударную мощь авианосца  HMS Queen Elizabeth.

В течение семимесячного похода он будет проводить учения с военно-морскими силами США, Сингапура, Японии и Южной Кореи.

Великобритания, как и Китай, теперь имеет два авианосца, и обе страны уступают США (11 авианосцев). Новый корабль водоизмещением 65000 тонн несет восемь британских F-35B и 10 американских F-35, в состав экипажа  численностью  1700 человек  входят  250 американских морских пехотинцев.

Во время похода протяженностью 26 000 морских миль,  в  АУГ  HMS Queen Elizabeth  будут  входить два эсминца, два фрегата, подводная  лодка и два корабля,   к которым  на  пути  присоединятся эсминец США и фрегат голландского военно-морского флота.

Отвечая на вопрос о  действиях  Великобритании по усилению своего влияния в Индо-Тихоокеанском регионе, чтобы противостоять растущей мощи Китая – стратегии, которой также придерживается Европейский Союз и поддерживается НАТО, – Мурхаус ответил: «Мы хотим поддерживать международные нормы … наше присутствие там абсолютно необходимо,  это  ключевое условие”’

Китай претендует на 90% потенциально богатого энергоресурсами Южно-Китайского моря, но Бруней, Малайзия, Филиппины, Тайвань и Вьетнам также претендуют на его части.

Соединенные Штаты уже давно выступают против обширных территориальных притязаний Китая  в  этом  море  и  чтобы продемонстрировать свободу судоходства, регулярно отправляя военные корабли по  его  водным путям. По ним,  ежегодно, проходит товаров  на сумму около 3 триллионов долларов.

В состав эскадры НАТО  входят американские военные корабли USS The Sullivans (в составе британской АУГ), а также USS Iwo Jima, USS San Antonio и USS Carter Hall в составе амфибийно-десантной группы Iwo Jima

Португальская подводная лодка возглавляет ордер  в пятницу  во  время  учений  НАТО  в  Атлантическоом  океане 

Это маршрут движения британской АУГ,  планируется  что   она  придет в  Японию  этим летом после заходов  в  несколько горячих точек,  что  должно  вызвать неудовольствие  РФ и Китая

Самый мощный военный корабль Великобритании, авианосец HMS Queen Elizabeth.

Длина 280 метров, срок службы полувека и полетная палуба четыре акра. HMS Queen Elizabeth является самым большим и самым мощным военным кораблем из когда-либо построенных в Великобритании.

Ниже приведены  факты и цифры о корабле который был официально принят в состав  Королевского флота  7 декабря 2017

HMS Queen Elizabeth, водоизмещение  около 65 000 тонн,  имеет максимальную скорость 25 узлов и площадь полетной палубы в четыре акра

  • Водоизмещение 65000 тонн, максимальная скорость более 25 узлов.

  • В строительстве были задействованы несколько судостроительных верфей по всей стране – в их числе Govan и Scotstoun в Глазго, Appledore в Девоне, Cammell Laird в Биркенхеде, Wirral, A&P on the Tyne в Ньюкасле и Портсмуте.

  • В общей сложности над постройкой корабля  работали   10 000 человек,  он  был собран в секциях на верфях по всей Великобритании и доставлен в Росайт, Файф, где он был собран.

  • Это второй корабль Королевского флота, получивший имя «Королева Елизавета».

  • Экипаж корабля составляет около 700 человек, который увеличится до 1600, когда будет загружен полный комплект самолетов F-35B и вертолетов Crowsnest.

  • Внутри корабля проложено 364000 метров труб, вертикальный размер корабля  от киля до мачты – 56 метров, что на четыре метра больше, чем  высота  Ниагарского водопада.

  • На борту корабля  есть часовня, медицинский центр и палата на 12 коек, в которых работают врачи общей практики, медсестра и фельдшеры, а также дантист и его ассистент.

  • На  корабле также есть пять тренажерных залов, в том числе кардио-зал, два  тренажерных зала  и зал для бокса.

  • Регулярные занятия по фитнесу и спортивные мероприятия, такие как баскетбол и перетягивание каната, проводятся в ангаре и на полетной палубе, а  тренажеры  и другое спортивное оборудование хранятся внутри  рампы полетной палубы. 

  • Капитаном корабля был Ангус Эссенхай.

  • На  корабле пять камбузов, где готовят еду, для  находящихся на борту  готовят свежую пищу каждый день. Это  относится к двум  основным камбузам, столовой на мостике и бару  с закусками для экипажей.

  • Распределительная энергетическая сеть на борту рассчитана  на  нагрузку  достаточную  для питания 30 000 чайников или 5 500 семейных домов.

  • Размеры  полетной палубы –  280 метров в длину и 70 метров в ширину, что позволяет разместить три футбольных поля.

  •  Весь экипаж  из 700 человек может быть обслужен обедом за 90 минут, на боевых постах – за 45 минут .

  • В зонах отдыха, которыми пользуется экипаж, есть телевизоры и диваны, а также популярные настольные игры, включая традиционную игру Королевского флота «Укерс».

  • Каждый из двух подъемников на HMS Queen Elizabeth может переместить два истребителя из ангара на  полетную  палубу за 60 секунд.

  • Корабль имеет дальность действия от 8000 до 10000 морских миль и имеет два гребных винта – каждый весом 33 тонны и общей выходной мощностью 80 МВт – достаточной для управления 1000 семейных автомобилей или 50 высокоскоростных поездов. 



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