Honda Cars India объявляет о скидках до 33 496 рупий в июне 2021 года

— Скидки и льготы на Amaze, WR-V и Jazz.

— Предложения различаются в зависимости от модели или варианта и действительны до 30 июня 2021 года.

По мере того как Индия готовится к постепенному, поэтапному восстановлению после второй волны COVID-19, Honda Cars India объявила о прибыльных скидках и льготах на свои три популярные модели, в том числе Amaze, WR-V и Jazz. На данный момент предложений на премиальный седан Honda City нет. Заинтересованным клиентам рекомендуется обратиться в ближайшее представительство, чтобы узнать больше о применимых предложениях. Приведенные ниже предложения и льготы действуют до 30 июня 2021 года.

Компактный седан Honda Amaze от японского производителя автомобилей имеет преимущества до 33 496 рупий. Варианты с бензиновым двигателем Amaze ‘V’ и ‘VX’ с ручным управлением получают скидку при оплате наличными до 5000 рупий или аксессуары FOC до 5998 рупий. Кроме того, клиенты могут воспользоваться скидкой на обмен автомобиля на сумму 10 000 рупий. Вариант бензинового двигателя с ручным управлением «S» предоставляет скидку при обмене автомобиля в размере 15 000 рупий, а также скидку при оплате наличными в размере 15 000 рупий или дополнительные аксессуары до 18 496 рупий.

Honda WR-V привлекает преимущества до 22 158 рупий для всех бензиновых и дизельных вариантов. На автомобиль предоставляется скидка при оплате наличными в размере до 10 000 рупий или аксессуары FOC на сумму до 12 158 рупий, а также скидка при обмене автомобиля на сумму 10 000 рупий.

Все варианты Honda Jazz имеют преимущества в размере до 21 908 рупий, включая скидку при оплате наличными до 10 000 рупий или аксессуары FOC до 11 908 рупий. Заинтересованные клиенты могут дополнительно воспользоваться скидкой на обмен автомобиля на сумму 10 000 рупий.

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