Дизайнерская компания представила, как бы выглядела идеальная комната для каждого знака зодиака

Многие люди, делая ремонт в спальне, не знают, с чего им начать. Продумывая дизайн интерьера комнаты, нужно основываться на своем знаке зодиака. Это поможет подобрать самый лучший вариант оформления комнаты. Вот несколько советов от экспертов по дизайну интерьера из Hammonds Furniture относительно того, как придать своей спальне индивидуальность и притягательность.

Овен

Овен является огненным знаком, именно поэтому, когда доходит до декорирования дома, он проявляет определенную смелость, выбирая для себя достаточно яркие тона. Однако представители этого знака предпочитают стиль минимализм.

Шикарная черно-белая основа прекрасно гармонирует с эффектной стеной малинового, красного или ярко-розового оттенка. Для Овнов отлично подойдет индустриальный стиль, так как они предпочитают такие текстуры, как матовый металл, сталь и даже открытый бетон.

Представители этого знака нуждаются в декоративном освещении, именно поэтому они точно оценят диммер. В доме обязательно должна быть акцентная стена, а интерьер требует внесения нотки современности.

Телец

Тельцы любят большой комфорт в доме, а также они предпочитают вносить в свой интерьер частичку природы. Пухлые подушки, мягкие пледы, шелк, бархат и коврик из овчины – все это лучший выбор для представителей этого знака.

Тельцы предпочитают выбирать для себя светлые породы дерева, такие как дуб и береза. Они отлично гармонируют с такими тонами, как светло-шалфейный, нежно-розовый и нежно-бирюзовый. Также им отлично подходят цветочные узоры.

Для Тельцов важно естественное освещение, поэтому в доме должны быть большие окна, и желательно, чтобы они выходили в сад. Этот знак предпочитает современную эстетику.

Близнецы

Жизнерадостные и любопытные Близнецы известны своими эклектическими предпочтениями, а также тем, что им нравятся яркие краски. Это тот знак, которому нравится экспериментировать с более смелыми и яркими тонами, в частности желтым.

Это может быть желтая стена, горчичное изголовье кровати или же просто лютиковые тона по всей комнате. Близнецам нравятся голубые тона или же акцентные узоры с линиями. Выбирая шторы, стоит отдать предпочтение льну. Им нравится модный и современный стиль. Дополнить интерьер помогут различные оригинальные торшеры. Это самый лучший и модный интерьерный тренд.

Рак

У представителей этого знака в доме много безделушек, антиквариата и фотографий. Раки достаточно часто испытывают ностальгию. Старинные сундуки, антикварные зеркала, а также огромные гардеробы – все это основные элементы спальни Раков.

Они выбирают для себя нейтральную палитру. Раки предпочитают жемчужные, белые, а также мягкие пастельные тона. Этот знак любит красивые струящиеся ткани, в частности шелк, а их любимый металл – серебро.

Раки предпочитают более мягкое и приглушенное освещение, так как они чувствуют себя в таком пространстве максимально комфортно.

Лев

Уверенные в себе и смелые Львы не боятся находиться в центре внимания. Они любят делать заявления и хотят создать просто роскошный интерьер.

Золотая отделка, эффектные обои и мятый бархат – это все, что хорошо подойдет Львам. В качестве цвета они выбирают для себя малиновый, королевский синий или другие оттенки драгоценных камней. Львы создают точечное освещение и предпочитают гламур во всем.

Дева

Девы выбирают для себя максимально простые, но при этом шикарные вещи. Этот знак предпочитает минимум суеты, порядок и четкость во всем, поэтому в комнате Дев много мебели для хранения вещей.

Девам нравятся предметы интерьера, которые имеют простой дизайн, но при этом выглядят изысканно. Представители этого знака предпочитают нейтральные тона, однако также выбирают для себя яркие акценты. Для них идеально подойдет скандинавский стиль интерьера.

Весы

Управляемые Венерой, Весы предпочитают придерживаться гармонии и баланса. Кроме того, они предпочитают искусство и красоту. Идеальным вариантом для них будет романтика, которая сочетается с греческой элегантностью.

Весы предпочитают лен и хлопок, а основным их металлом будет золото. Что касается цветовой палитры, то представители этого знака выбирают фиолетовый, нежно-розовый, а также светло-зеленый. Весам совершенно не нравится безвкусица, и это их просто отталкивает. Представители этого знака не будут равнодушными к мягкому освещению, свечам и свежим орхидеям.

Скорпион

Скорпионы предпочитают достаточно темные и насыщенные тона. Им нравится делать акцент на контрасте этих глубоких тонов вместе с чистым белым и красными штрихами. Что же касается материалов, то представители этого знака будут в восторге от матового шелка, велюра, а также темного дерева.

Скорпионам нравятся четкие и строгие линии. Они предпочитают достаточно сдержанную эстетику и лаконизм. Им понравится японский дизайн интерьера.

Стрелец

Стрельцам понравится эклектика, которая привнесет в дизайн интерьера особую эстетику. Им по душе смешение различных культур, именно поэтому в комнатах представителей этого знака можно увидеть экзотические штрихи.

Стрельцам понравится мозаичная плитка, марокканские ковры, кожа и бамбук. Что же касается цвета, то им отлично подойдет пурпурный, малиновый и темно-синий. Можно также поиграть с абстрактными и оригинальными узорами. Стрельцы выбирают экстравагантное и необычное освещение.

Козерог

Представители этого знака предпочитают натуральные материалы. В их комнатах можно увидеть необработанный камень, много растений и темное дерево, в частности орех. Они также очень ценят структуру и форму.

Козерогам понравится шалфейный цвет с оттенками темно-коричневого и серого. Мебель также должна быть выполнена из натуральных материалов, поэтому вместо металла стоит выбрать дерево. Также стоит отдать предпочтение более натуральным тканям, таким как хлопок и лен. Козерогам требуется естественное освещение, поэтому должны быть широкие окна.

Водолей

Водолеи любят сочетать старое и современное. Представители этого знака при создании дизайна интерьера предпочитают проявлять творческий подход во всем, что они делают.

Водолеям нравится использовать смелые тона, такие как аквамарин, электрик и бирюза. Эти оттенки отлично сочетаются с яркими и неоновыми цветами. Водолеям нравится большое количество натуральных материалов спальне. Они даже включают в интерьер стекло и перья. Водолеи любят естественное освещение.

Рыбы

Это романтический знак, поэтому он предпочитает более оригинальные и даже богемные вещи. Рыбы выбирают струящиеся ткани. Они отдают предпочтение шелку и мрамору. Также Рыбам нравится состаренная белая древесина.

Представители этого знака выбирают для себя серый, лавандовый, бледно-голубой и синий цвета. Также Рыбам нравятся старинные и винтажные вещи. Они любят естественное освещение.