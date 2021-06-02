 

Празднику быть: объявлены даты празднований в честь платинового юбилея Елизаветы II на троне

02.06.2021, 14:38, Разное
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Около часа назад стали известны даты празднований в честь платинового юбилея правления Елизаветы II – в 2022 году исполнится 70 лет со дня коронации Ее Величества и начала ее правления Великобританией. Сообщается, что официальные мероприятия и массовые гуляния пройдут с четверга, 2 июня по воскресенье, 5 июня будущего года.

Ее Величество Королева будет отмечать свой платиновый юбилей с четверга, 2 июня по воскресенье, 5 июня 2022 года. Эти выходные предоставят возможность людям по всей Великобритании собраться вместе, чтобы отпраздновать это историческое событие. В список мероприятий войдут: парад Trooping the Colour, зажжение “платиновых” юбилейных маяков, церковная служба Благодарения в соборе Святого Павла, живой концерт Platinum Party at the Palace, большой праздничный обед, а также конкурс “Платиновый юбилей”, – гласит текст сообщения.

Подробная информация о формате мероприятий, разрешенном количестве гостей и прочие детали пресс-служба королевы пока не сообщила.

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Публикация от The Royal Family (@theroyalfamily)

Напомним, в прошлом году из-за обостренной ситуации с пандемией коронавируса протокол парада Trooping the Colour пришлось кардинально изменить: солдаты держали непривычную дистанцию друг от друга, а журналисты, которых допустили до разговора с участниками парада, не подходили к ни ближе, чем на два метра. Единственным же гостем мероприятия была только именинница, а ее родственники, в том числе Кейт Миддлтон и принц Уильям остались в тот день дома.

Ранее мы писали, что в этом году парад Trooping the Colour в честь дня рождения королевы Великобритании пройдет 12 июня. А, по информации Daily Mail, на параде королеву Елизавету II, которой в апреле исполнилось 95 лет, будет сопровождать ее двоюродный брат принц Эдвард, герцог Кентский. Такое решение было принято в связи с недавней кончиной супруга королевы, принца Филиппа. Подданные королевы искренне надеются, что именинница не решит в последний момент отменить праздник, запланированный менее чем через две недели.

Королева Елизавета II на параде Trooping the Colour в 2020 году



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