Измените порядок нанесения косметики: трюк для получения стойкого макияжа

Каждая женщина знает, как это сложно – добиться создания идеального макияжа, который был бы как вторая кожа. Однако, оказывается, это все-таки можно делать, только придется пересмотреть весь свой принцип нанесения основы под косметику. Зато в итоге макияж будет эффектным и стойким. Он не уплывет с лица даже в самые знойные месяцы.

Новый трюк в нанесении макияжа

Обычно макияж начинается с того, что на лицо наносится база, потом тональный крем, а в конце – пудра. Но согласно новым веяниям в косметологии процесс нанесения косметики следует изменить. На первом этапе стоит нанести увлажняющий крем, подходящий для вашего типа кожи. Затем на лицо наносится тоненький слой пудры. Третий этап макияжа предполагает использование фиксирующего спрея, который закрепит пудру перед нанесением следующего косметического средства.

И только после этого, наконец-то, наносится ваша любимая основа, которая поможет выровнять тон кожи. Вот и все, стойкий макияж уже завершен! Судя по отзывам множества женщин, держаться он будет долго, не потечет даже во время самых жарких дней и выглядеть будет восхитительно, причем даже у тех, кто обладает жирной кожей, ведь именно они больше всего страдают от постоянно “сползающей” косметики.