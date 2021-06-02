 

Минцифры объявило о переходе с Windows XP на Windows 7

02.06.2021, 14:29, Разное
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Министерство цифрового развития России объявило о прекращении использования в работе операционной системы Windows XP и переходе на более новую платформу Windows 7.

Минцифры России объявило о переходе с Windows XP на Windows 7– В течение последних двух-трех лет мы заметили значительное снижение производительности Windows XP, а некоторые веб-ресурсы и вовсе не поддерживают эту операционную систему, что создавало препятствия для экспертов ведомства к доступу к информации. Также современные браузеры и мессенджеры потребляют больше оперативной памяти, чем их предшественники несколько лет назад. Это увеличивает загруженность центрального процессора и отрицательно сказывается на производительности. Поэтому было принято решение об установке наиболее современной на сегодняшний день операционной системы Windows 7, которая отлично работает со всеми сайтами, поддерживает многоядерные процессоры, вследствие этого улучшается производительность и качество работы, – заявил министр цифрового развития Максут Шадаев.

На закупку операционной системы Windows 7 и изучения её кода правительство выделит Минцифры 100 млн рублей. В ведомстве добавили, что собираются и далее переходить на современные технологии. Так, в 2025 году там планируют отказаться от использования технологии Adobe Flash Player.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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