Молоко, вазелин, миндальное масло: как быстро стимулировать рост ресниц с помощью пяти ингредиентов, смешанных вместе

Ни для кого не станет открытием, что каждая женщина желает выглядеть привлекательно. Все девушки мечтают о длинных и красивых ресницах. И для этого совсем не обязательно делать себе накладные. Есть один хороший способ, направленный на стимуляцию их роста. Вам потребуется всего один месяц и пять простых ингредиентов, которые есть в доме многих женщин, следящих за своей внешностью. Приготовив средство и используя его, вы сделаете свои ресницы не только более сильными, но еще и объемными и крепкими.

Профилактика

Многие девушки страдают от выпадения ресниц. Если вы обнаружили у себя такую же проблему, то не стоит отчаиваться. Для ее решения вы должны каждый вечер выполнять следующее:

снимать макияж;массировать глаза.

Профилактика очень важна, поскольку выпадение ресниц чаще всего начинается из-за плохого ухода за глазами. Помимо этого, со временем у вас может даже развиться аллергия, которую придется долго лечить. А снятие макияжа и массаж позволят предотвратить появление всех этих проблем.

Несколько слов о питании

Стоит отметить, что ваш повседневный рацион также может оказывать сильное влияние на состояние ресниц. Как утверждают специалисты, они могут начинать выпадать из-за потребления малого количества калорий и нехватки белка. Поэтому вы должны пересмотреть свое меню и включить в него больше мяса, бобовых, жирных видов рыбы и молочной продукции. Но при этом не стоит забывать и о фруктах и овощах. Углеводы очень важны для состояния волос и кожи, поэтому питание должно быть здоровым, полноценным и сбалансированным.

Средство для стимулирования роста ресниц

Сделать его в домашних условиях не составит совершенно никакого труда. Для этого вам потребуются следующие компоненты:

молоко — 2 ст. ложки;кокосовое масло — 1 ч. ложка;миндальное масло — 1 ст. ложка;касторовое масло — 1 ч. л.;вазелин — 1 ч. л.

Если все необходимое есть в вашем распоряжении, то можно приступать непосредственно к процедурам. Здесь придерживайтесь следующей инструкции:

Смочите в молоке два ватных диска и положите их на глаза на 5 минут.Далее смешайте все остальные компоненты, хорошо их перемешайте, чтобы получить однородную массу.Полученную смесь наносите на ресницы и оставляйте ее на ночь, а с утра смывайте ее с ресниц.

Этот рецепт обладает волшебным эффектом. Используйте средство для ухода за ресницами ежедневно, и уже через месяц они станут более длинными, объемными и здоровыми. Попробуйте, и вы навсегда забудете о накладных ресницах.