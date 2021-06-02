Звезда “Друзей” Мэттью Перри расстался с невестой и спровоцировал слухи о новом романе

51-летний актер Мэттью Перри, ставший популярным благодаря роли Чендлера в культовом сериале “Друзья”, удивил поклонников, сообщив прессе, что передумал жениться. Он рассказал американскому изданию, что решил расстаться со своей невестой Молли Гурвиц, с которой встречался три года. Подробно распространяться о причинах разрыва актер не стал и ограничился коротким заявлением.

Иногда так бывает, что что-то просто не получается. Именно это и произошло. Я желаю Молли всего наилучшего, – сказал актер в своем заявлении изданию People.

Сама Молли оставила заявление уже теперь бывшего партнера без комментариев.

Мэттью Перри

Напомним, Мэттью Перри и Молли Гурвиц начали встречаться в 2018 году. А два года спустя, в ноябре 2020-го актер объявил, что намерен жениться, и Молли приняла его предложение руки и сердца.

Я решил обручиться. Счастлив, что рядом со мной величайшая женщина на планете, – говорил Перри журналистам в 2020 году. Перри никогда не был женат и у него нет детей. О своей личной жизни актер всегда говорил крайне мало. О Молли тоже почти ничего не известно, кроме того, что она литературный агент, ей 29 лет, и встретилась на пути Мэттью, когда тот находился в острой фазе борьбы с нарко- и алкозависимостью.

Молли Гурвиц

Несмотря на разрыв, актер не стал удалять фото теперь уже бывшей возлюбленной из своего Instagram. А за пару дней до заявления разместил фото с другой молодой девушкой. Фанаты отказывались верить в то, что рядом с 51-летним актером новая юная возлюбленная, а журналисты выяснили, что девушку зовут Бриана Бранкато и она – личный ассистент артиста. Насколько близкие отношения связывают красотку с боссом, поклонники могут теперь только гадать.

Имя Перри и его коллег по ситкому уже который день не сходят с первых полос новостей: неделю назад состоялась долгожданная премьера специального выпуска шоу “Друзья”, благодаря которому Мэттью Перри и другие “друзья” прославились на весь мир. Артист, который больше четырех лет сидел без работы, с удовольствием снялся в эпизоде, а незадолго до его премьеры получил новую роль в комедии “Не смотри вверх” режиссера Адама Маккея, в которой вместе с Перри сыграют Леонардо Ди Каприо, Кейт Бланшетт, Мэрил Стрип и Дженнифер Лоуренс. Мэттью Перри и Бриана Бранкато