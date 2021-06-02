Как носить худи с капюшоном, если у вас длинные волосы: примеры, благодаря которым образ будет смотреться красиво и опрятно

Вы когда-нибудь задумывались о том, как носить толстовку с длинными волосами? Для многих девушек это настоящая проблема. Поэтому мы решили поделиться практичными советами по ношению толстовки с капюшоном. Многие девушки уже предположили, что носить ее неудобно, поэтому отказались от такого предмета одежды. Но не все так безнадежно, как может показаться на первый взгляд. Вот исключения, о которых вы узнаете уже сейчас.

Густые волосы

К примеру, существует один секрет, который сделает вас исключением. Речь идет о длинных густых волосах. Что это значит? Если у вас густые длинные волосы, вы можете носить толстовку без каких-либо проблем. Это выглядит весьма красиво, когда вы позволяете своим волосам свободно свисать по спине. Дело в том, что более густые локоны меньше прилипают к толстовке. Так что в этом случае все выглядит вполне нормально. Хотя иногда подобное смотрится как некий непонятный водопад на спине.

Как носить худи с длинными волосами? Вариант № 1

Первый вариант надеть толстовку с длинными распущенными волосами – это выложить все локоны вперед. Разделите их на две части и положите себе на грудь. Вы можете либо оставить капюшон на спине, либо надеть его на голову. Оба варианта помогут вам выглядеть великолепно!

Вариант № 2

Следующий вариант – это оставлять волосы внутри толстовки. Многие девушки, которые так делают, чувствуют себя вполне нормально. Но известно также, что многие люди терпеть не могут, когда волосы находятся внутри верхней одежды. Однако есть решение: вы можете носить базовый топ без рукавов под толстовкой, чтобы волосы не касались вашей кожи, не щекотали и не раздражали ее.

С другой стороны, вы можете уложить свои длинные волосы таким образом, чтобы они располагались только на одной стороне: справа или слева. Это выглядит очень женственно. Попробуйте и определите, удобен ли для вас такой вариант.

Как еще можно уложить длинные волосы, надев толстовку с капюшоном

Вот еще несколько идей:

Сделайте конский хвост.Вы можешь сделать маленький пучок из волос.Сделайте боковую косу.Две французские косы.Дополните прическу аксессуарами.Положите шарф между волосами и толстовкой.Наполовину поднятый пучок.

А теперь мы подробно расскажем и об этих вариантах.

Конский хвост

Вы можете надеть толстовку с поднятыми волосами. Первый вариант – это сделать конский хвост. Это очень модная прическа, и с толстовкой она будет смотреться просто идеально.

Маленький пучок из волос

Вы можете сделать небольшой пучок из волос в виде булочки. Разве вам не нравятся подобные прически? Многие девушки их носят с удовольствием. И это неудивительно, ведь они так мило смотрятся на каждой женщине. И, к счастью, это еще одна прическа, которую вы можете использовать для своего наряда с капюшоном.

Боковая коса

Сделайте боковую косу. Плетеные прически выглядят очень женственно. Сочетание косичек и толстовки будет весьма интересным. Вы также можете попробовать носить две косы, свисающие с плеч. Таким образом, у вас есть возможность попробовать разные способы, и все они хорошо работают для нарядов с капюшоном.

Две французские косы

Еще одна милая прическа, которую вы должны попробовать с толстовкой, – это две французские косы, которые будут завязаны в маленький пучок. Такая прическа тоже выглядит очень мило.

Фальшивый боб

Если у вас длинные волосы, вы можете легко сделать эту прическу на своих волосах. Пошаговое выполнение представлено на фото ниже.

Такую прическу уж точно можно сочетать с толстовкой с капюшоном.

Аксессуары для причесок

Дополните свою прическу аксессуарами. Выше уже упоминалась булочка-жгут. Но этот способ немного другой. Наденьте повязку на булочку. Это выглядит так потрясающе. Кстати, такая прическа будет отлично смотреться с любыми нарядами, где есть капюшон. Правда, она выглядит скорее повседневно, чем стильно.

В любом случае это будет идеальное сочетание. Вы также можете использовать резинку для волос. Более того, далее вы найдете еще ряд других интересных причесок. Идей немало. Так что вы всегда сможете выбрать несколько симпатичных вариантов для себя.

Шарф между волосами и толстовкой

Положите шарф между своими волосами и толстовкой. Если вы хотите, чтобы у вас получилось меньше спутанных волос, пока вы носите толстовку с капюшоном, вы можете надеть шарф поверх худи. Это поможет вам добиться более гладкого вида ваших локонов, потому что тем самым получится меньше драпировок на спине.

Наполовину поднятый пучок

Еще одна прическа, которую вы можете носить с одеждой, снабженной капюшоном, – это наполовину поднятый пучок. Эти две детали вашего облика также будут отлично смотреться вместе. Так у вас получится очень милый повседневный образ, так вы сможете пойти куда угодно.

Кепка + капюшон

И последнее, но не менее важное (это, конечно, не прическа, но…) вы можете носить кепку с капюшоном! Итак, сначала наденьте кепку на голову, а затем поверх нее худи. Это выглядит так шикарно и современно, а еще очень круто и стильно! К тому же такой образ вы можете носить везде. Его основное преимущество заключается в том, что он весьма удобен.

Совет-бонус

Есть еще один совет, которым мы хотим с вами поделиться. Надеемся, вы знаете, что аксессуары для одежды очень важны. Когда вы носите толстовку с капюшоном, а ваши волосы связаны резинкой, у вас остается пустое пространство в районе декольте и ушей. Это идеальные условия, чтобы надеть серьги. Они не только сделают ваш наряд более интересным, но и заставят вас выглядеть стильно и красиво.

Длинные волосы и худи: опрос женщин

Был проведен небольшой опрос среди модниц о том, как они предпочитают носить толстовки при наличии длинных волос. Девушки заявили, что больше всего предпочитают перемещение всех волос на одну сторону на грудь (справа или слева). Результаты не удивили, ведь этот вариант смотрится весьма выигрышно. А еще женщины рассказали, что совмещать длинные волосы с толстовкой для многих из них не такая уж и проблема.

Итак, есть много возможных способов носить худи с длинными локонами. Мы рекомендуем вам попробовать каждый из них и найти наиболее удобный для себя. Надеемся, что наша статья поможет вам уложить свои длинные волосы и стильно сочетать их с капюшоном.