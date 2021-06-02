Одолевают усталость и апатия? Возможно, в этом виноваты продукты с низким содержанием железа и не только

На усталость и апатию жалуются многие люди. Явления не смертельные, но неприятные. Такие чувства кратно ухудшают качество жизни. Работоспособность и желание развиваться падают до нуля. В категорию лучших друзей переходят подушка и диван. Нередко эти неприятные чувства формируются на фоне проблем со здоровьем, подорванной психики, заболеваний. Однако причиной может стать и неправильный выбор продуктов. Например, негативную роль может сыграть недостаток железа.

Эксперты в области диетологии проанализировали ситуацию и рассказали, какие продукты питания способны ударить по самочувствию человека.

Сухие завтраки

Рекламщики сформировали у людей мнение о невероятной пользе сухих завтраков. Обыватели часто воспринимают эти варианты еды в качестве эталонных “блюд” из категории правильного питания. Такое мнение ошибочно.

Сухие завтраки содержат много сахара. Нередко из-за его частого потребления уровень энергии человека падает невероятно быстрыми темпами. Конечно, сладкая пища дает быстрое насыщение, повышается и общая бодрость. Однако эффект долго не длится. У человека вновь наступает голод, уровень энергии падает.

Энергетические напитки

Энергетики люди воспринимают в качестве идеального способа поддержания высокой работоспособности и активности. Однако такое мнение ошибочно. Эти напитки представляют собой коктейль различных веществ. Основными ингредиентами являются сахар и кофеин.

Прием энергетиков дарит бодрость и активность. Вот только проходят эти чувства довольно быстро. Затем этап невероятного прилива сил сменяется временем апатии и усталости. Есть и другая проблема. Постепенно организм привыкает к допингу. Тело начинает требовать увеличения дозы. Результат закономерен. Постоянные горки бодрости и апатии обеспечены. Вырваться же из этого порочного круга будет довольно сложно.

Белый хлеб

Хлеб, приготовленный из рафинированной муки, считается одним из наиболее опасных продуктов в мире. Он содержит массу углеводов, но почти не имеет клетчатки и необходимых для нормального развития организма минералов.

Углеводы провоцируют кратное повышение уровня сахара в крови. Однако его “прогорание” проходит очень и очень быстро. В результате со временем энергичность человека падает. Увеличивается уровень апатии и усталости.

Все это протекает на фоне повышения чувства голода. Индивид вновь отправляется на кухню, “заправляется” новой порцией какой-нибудь вредной еды. Со временем формируется профицит калорий, что и приводит к ожирению.

Жареные блюда

Жаренные в масле блюда перевариваются очень долго. Для усвоения этой пищи нашему телу приходится прилагать колоссальные усилия. Часть доступной энергии уходит на пищеварение. Общий тонус снижается.

Напитки с кофеином

Кофеин – природный энергетик. Считается, что напитки с этим соединением бодрят и увеличивают общий запас сил. Отчасти это так. Однако при злоупотреблении кофеином человек может столкнуться с бессонницей. Перебои в ночном отдыхе чреваты уменьшением общей энергичности.

Люди попадают в порочный круг. Они пьют кофе для получения бодрости, но уменьшают естественные запасы энергии.

Низкокалорийные продукты

Дефицит калорий – базовое правило для худеющих. Вот только при постоянной нехватке питательных веществ долго не продержишься. Дефицит калорий спровоцирует замедление метаболических процессов, снизит общий уровень энергии.

Еда с низким содержанием железа

Дефицит железа провоцирует проблемы с выработкой эритроцитов. В результате этого кровь не может разнести кислород и необходимые питательные вещества по органам и тканям. Это провоцирует общую потерю энергии и снижает работоспособность.