Пять пар обуви, которые идеально подходят практически к любому платью: от шлепок до сапог
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Летом платье становится своеобразной униформой. Что надеть? Конечно, легкое платьице. Оно может быть как коротким, так и длины миди или макси. Однако при составлении лука с платьем всегда возникает одна загвоздка. Какую обувь подобрать? От этого зависит успех образа, его цельность и гармоничность. В этой статье мы расскажем о 5 парах обуви, которые идеально сочетаются с платьями.
Белые кеды
Белая обувь всегда прибавляет образу шика. Носите летние сарафаны с удобными белыми кедами – в них можно ходить весь день.
Шлепанцы
Они уже давно перестали быть исключительно пляжной обувью.
Шлепанцы лаконичного дизайна и сдержанных тонов вполне приемлемы и для города.
“Дедушкины” сандалии
Сандалии с широкими ремешками идеально сочетаются с платьицами свободного кроя, как показано на фото.
Преимущество “дедушкиных” сандалий – их невероятное удобство. В такой обуви можно ходить весь день.
Грубые ботинки и сапоги
Эта обувь вот уже несколько лет не покидает списки трендов.
Грубые ботинки и сапоги отлично сочетаются с легкими летними нарядами. Подходят для прохладной дождливой погоды.
Классические черные сандалии
Выбирайте универсальные модели без декора, как на фото.
Благодаря лаконичному дизайну черные сандалии не будут отвлекать внимание от одежды.
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