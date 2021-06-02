Повод должен быть веским: как призвать своего ангела-хранителя на помощь при помощи простого обряда

В самые сложные дни в своей жизни человек зачастую обращается за помощью к высшим силам. Одним из небесных помощников, способных оказать нужную поддержку в нужный момент, является, конечно же, ангел-хранитель. Просить ангела-хранителя о помощи необязательно перед иконой или в храме.

Существуют способы обратиться к нему прямо дома с помощью простых ритуалов. Единственное, проводить такой обряд нужно с соответствующим настроем. Чтобы ангел-хранитель услышал просьбу, призывать его нужно с желанием, исходящим от сердца. Также следует соблюдать еще несколько простых правил.

Как настроиться на обряд

Перед тем как приступать к проведению обряда, нужно настроиться на позитивный лад и избавиться от всех негативных мыслей. Чтобы создать необходимое настроение, можно, к примеру, немного помедитировать в спокойной обстановке.

Сам ритуал лучше проводить утром. После пробуждения человек обычно чувствует себя отдохнувшим, а мысли его чисты.

О чем можно, а о чем нельзя просить

Перед проведением ритуала ни в коем случае нельзя злиться и обижаться. Нельзя просить ангела-хранителя о мести врагу. Также не будут услышаны просьбы, к примеру, о несметном богатстве или чрезмерном внимании со стороны представителей противоположного пола.

В таких просьбах ангел откажет постольку, поскольку они являются проявлением алчности и гордыни. Ну и конечно же, повод вызова ангела-хранителя должен быть веским. С помощью такого защитника можно решать только жизненно важные проблемы.

Как проводить ритуал

Проводить обряд обращения к ангелу-хранителю стоит в закрытой комнате в тишине. Вам никто не должен помешать. Сама комната, конечно же, должна быть тщательно убранной и чистой. Перед ритуалом можно принять расслабляющую ванну. Чистота будет настраивать на нужный лад.

Как призвать ангела-хранителя

Заведите будильник на ранее утро. Предварительно посмотрите, когда на следующий день в вашей местности будет восход солнца. Настройтесь на нужный лад. Возьмите лист бумаги и напишите на нем свою просьбу. Бумагу можно использовать любую. Но лучше всего брать белую. Также нужно зажечь церковную или белую свечу. Возьмите бумагу в левую руку, а свечу — в правую и подойдите к окну.

В тот момент, когда будет всходить солнце, произнесите:

Ангельское воинство, пожалуйста, услышь мой призыв. Светящееся благословение я простираю над всеми. Восток и юг, запад и север, я поворачиваюсь вокруг и призываю тебя. Невидимый друг, посланник любви, пришли мне помощь свою.

Свеча в вашей руке будет своего рода маяком для ангела. Мысленно представляйте себе, как он придет на ее свет.

После того как произнесете нужные слова, затушите свечу, а листок бумаги спрячьте. Спустя несколько дней к вам придет осознание, как решить вашу проблему.

Еще один способ со свечой

С помощью этого обряда можно защититься от обидчиков. Вечером, перед сном, зажгите в спальне 3 свечи. Возьмите еще одну свечу, зажгите ее и сядьте на кровать. Сидите на кровати, настраиваясь на ангела-хранителя, до тех пор пока не догорит свеча. Затем скажите:

Ангел мой хранитель, лишь к тебе могу обратиться я с бедами своими. Прошу тебя о помощи в жизненных трудностях и надеюсь на то, что услышишь ты просьбы мои. Явись же ко мне (имя).

Если ангел вас услышит, он приснится вам этой ночью и поговорит с вами. Также вы можете почувствовать его прикосновение сразу же после завершения обряда. Если такое произойдет, выскажите просьбу защитнику сразу же.

Как вызвать без свечей: простой обряд

При желании вызвать ангела-хранителя дома можно и без использования свечей. Чтобы получить помощь от небесного покровителя, нужно произнести такие слова:

Из-за горести и неудачи в жизни к тебе я обращаюсь, ангел мой хранитель. Прошу тебя, услышь о просьбе моей и помоги мне. С рождения ты дан мне был как защитник мой. Не отвернись же от меня в тяжелое для меня время, явись ко мне. Аминь!

Помощь в очень трудной ситуации

В самом тяжелом случае можно сказать очень сильные слова для вызова ангела-хранителя. Возьмите белую скатерть и застелите ею стол. Поставьте на стол икону с ангелом. Если иконы нет, можно просто нарисовать ангела на листочке самостоятельно.

Посидите за столом, расслабившись. Смотрите на картинку с ангелом и представляйте, как он идет к вам. Затем произнесите такое слова:

Посланник Бога и защитник мой. Помоги мне, рабу Божьему/рабе Божьей (имя), услышь просьбы мои да избавь меня от жизненных трудностей. Я, раб Божий/раба Божья (имя), всю жизнь Господу поклонялась, молилась ему и Владычице Матери Божией. Сейчас обращаюсь я к ним и к тебе, посланному мне во защиту. Будь всегда рядом со мной и помогай же мне в трудную минуту. Аминь.

После этого расскажите ангелу своими словами о вашей проблеме. Результат этого обряда можно будет увидеть уже через 3 дня. В течение этих трех дней нужно будет постараться обращать внимание на разного рода знаки, посылаемые ангелом. Таким способом защитник будет показывать правильные действия.