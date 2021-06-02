Чем больше приседаешь – тем больше проживешь: 4 малоизвестных способа продлить жизнь

Вопросы долголетия волнуют миллионы людей по всему миру. Ученые ищут разные способы продлить жизнь. Большая часть советов вполне понятна и объяснима. Людям рекомендуют подключить физическую активность, нормализовать рацион, избегать стрессов и переутомлений. Однако встречаются и нетипичные рекомендации. Эксперты назвали несколько малоизвестных способов увеличения продолжительности жизни. На что же следует обратить внимание желающим пробиться в список долгожителей?

Тренировка ног

Любой спорт улучшает здоровье, повышает жизненный тонус и позволяет добиться более высокой продуктивности. Естественно, это касается щадящей физкультуры. Хорошее здоровье и высокие спортивные достижения часто не имеют ничего общего с реальностью. Многие именитые спортсмены страдают от кучи хронических болезней, вызванных интенсивными нагрузками во время тренировочного процесса.

Исследование 2017 года доказало связь силы ног с продолжительностью жизни. По мнению ученых, слабые передние мышцы бедра (квадрицепсы) повышают относительный риск преждевременной смерти на 25-40 %. С ростом силы ног указанный параметр, наоборот, снижается.

Особенность в другом. Сила ног – независимый фактор. Его следует рассматривать отдельно от общей физической активности, питания, наличия или отсутствия вредных привычек.

Исследователи доказали связь между силой нижних конечностей и объемом мозга. Ученые проводили тесты на 324 гомозиготных близнецах в течение 10 лет. Выяснилось, что люди с более крепкими ногами имели больший объем мозга. Естественно, эти испытуемые проще справлялись с когнитивными задачами.

Исследователи отмечают, что человеку важен не сам объем мышечной массы, а общая выносливость тела. В 2002 году ученые провели тесты, выясняя связь между физической активностью человека и продолжительностью жизни. Удалось установить, что именно приседания значительно влияют на долголетие. Чем больше человек приседает, тем дольше он проживет.

Исследователи рекомендуют включить приседания в обязательный ежедневный тренировочный план. Добиться нужных результатов удастся и с помощью увеличения интенсивности ходьбы.

Бобовые продукты

Интерес к правильному питанию продолжает увеличиваться. Однако многие люди в выборе продуктов отдают предпочтение различным суперфудам. Такое поведение несколько ошибочное. Для продления жизни и улучшения качества работы организма эксперты советуют внимательнее присмотреться к бобовым культурам.

Ежедневное употребление в пищу всего 20 граммов бобовых уменьшает риск относительной смертности на 8 %.

Наилучшие результаты в этом случае показывает чечевица. У этой культуры высшая антиоксидантная активность. Вещества, входящие в биохимический состав продукта, подавляют действие свободных радикалов, что минимизирует риски развития воспалительных процессов и других негативных факторов.

Латиноамериканцы чаще других жителей Северной и Южной Америки включают в рацион чечевицу. В итоге эти люди показывают большую среднюю продолжительность жизни (примерно на 2 года). Они также реже страдают от различных онкологических заболеваний.

Дисциплина

Третий важный фактор успеха – дисциплина. Управляющий собой человек способен поддерживать правильный рацион, ежедневно проходить нужное количество шагов, заниматься другой физической активностью. В исследованиях 2008 и 2013 годов ученые установили связь между продолжительностью жизни и склонностью к самодисциплине. Выяснилось, что умение человека придерживаться правильного поведения наперекор внутренним сиюминутным порывам увеличивает жизнь в среднем на 11 %.

Эксперты отмечают, что дисциплинированные люди реже страдают от заболеваний суставов, не имеют проблем с психикой. В среднем у них меньше АД и риски развития хронических заболеваний.

Цель

Долгую жизнь невозможно представить без конечной цели. Люди, знающие свои желания и задачи, стареют медленнее остальных. При этом они показывают и более высокую продолжительность жизни. Лицам, не знающим, зачем нужно жить, приходится очень сложно. Их существование более напоминает машину без бензина и водителя. Авто со временем ржавеет и ломается.

Цель в жизни дает нужный импульс для движения вперед. Каждый день получает нужный смысл. Результат удивит любого.