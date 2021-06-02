Ленд-лиз. Вот такой бизнес

Обсуждение ленд-лиза редко обходится без упоминания о корыстолюбии США, вынуждавших СССР оплатить американскую помощь.

Чаще всего звучит фраза «Мы будем расплачиваться по ленд-лизу до 2030 года», наводящая на мысль о том, что мы последние 68 лет всё платим и платим да никак не расплатимся — настолько велики американские запросы. Этот приём работает на столь любимый руководителями страны, да и значительной частью обычных россиян, образ США как бездушного государства, получающего прибыль на крови наших соотечественников, которые практически в одиночку обеспечили победу над фашизмом. Факты между тем таковы.

Изначально закон о ленд-лизе подразумевал, что поставленные материалы (оборудование, военная техника, сырьё и другие предметы), уничтоженные, утраченные и использованные во время войны, не подлежат оплате. Переданное же в рамках ленд-лиза имущество, оставшееся после окончания войны и пригодное для гражданских целей, будет оплачено полностью или частично на основе предоставленных Соединёнными Штатами долгосрочных кредитов (в основном беспроцентных займов).

В ходе войны США поставили в СССР продукции на общую сумму в 11,3 млрд долларов. После Победы в обстановке уже начавшейся холодной войны американцы потребовали возмещения незначительной доли поставок. Сумма, которая дважды снижалась в результате переговоров, по состоянию на 1951 год составила 800 млн долларов (около 7% затрат США). Используя различные способы затягивания переговоров, советская сторона подписала соглашение о порядке платежей только в разгар «разрядки», в 1972 году, после чего было уплачено чуть менее 50 млн долларов, и платежи были прекращены в ответ на принятие Конгрессом знаменитой поправки Джексона — Вэника.

Во время очередного улучшения отношений в начале 1990-х США согласились отсрочить выплаты до 2030 года и установить сумму в 722 млн долларов (то есть около 674 млн долларов с учётом уже уплаченного). К 2006 году Россия, принявшая на себя долги бывшего СССР, наконец полностью расплатилась.

Доллар образца 1970 года примерно в 10 раз, а нынешний — в 15 раз дешевле доллара времён войны. Следовательно, речь идёт об уплате примерно 0,6% от той суммы, которую потратили США на помощь своему бывшему союзнику. Причём СССР ещё много лет после окончания боевых действий использовал американское оборудование, автомобили, средства связи и другую продукцию, полученную по ленд-лизу.

«Возвратный ленд-лиз»

СССР, как и другие союзники США, в свою очередь также оказывал безвозмездную помощь. 11 июня 1942 года в Вашингтоне состоялось подписание соглашения, согласно которому советское правительство принимало на себя обязательства в том числе «содействовать обороне Соединённых Штатов Америки и предоставлять материалы, обслуживание, льготы и информацию, в меру своих возможностей».

Все понимали, что возможности эти крайне ограничены и проявлялись они в основном в обслуживании техники (кораблей и самолётов) вооружённых сил США на советской территории (в северных портах, на украинских аэродромах), а также в заправке её топливом, смазочными и иными расходными материалами, а также в расходах на личный состав (питание, медобслуживание и тому подобное).

«Даже Россия и Китай, понёсшие огромные потери, защищая свои страны, поставляли нам военные материалы и оказывали кое-какие услуги. <…> В Россию мы не посылали войск, но, когда наши корабли приходят в русские порты, Советский Союз оплачивает все расходы по топливу, продуктам, медицинскому обслуживанию, а в случае необходимости — и ремонту судов», — Эдвард Стеттиниус, государственный секретарь США в 1944—1945 годах.

Согласно данным президента Гарри Трумэна, «возвратный» (или «обратный» — reverse) ленд-лиз СССР составил 2,2 млн долларов.