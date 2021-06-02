Уфолог рассказал, для каких целей НЛО используют Луну

Луна возникла после великой катастрофы в Солнечной системе и вызвала мощный потоп на нашей планете.

Об этом рассказал директор международного информационного центра уфологических исследований Валерий Уваров.

Эксперт прокомментировал сообщение в СМИ о появлении на одном YouTube-каналов видеозаписи, на которой был запечатлен НЛО над поверхностью нашего естественного спутника.

– Луна — это уникальная база, с которой можно наблюдать и контролировать процессы, протекающие на Земле и в Солнечной системе. Этот объект можно назвать станцией, с которой осуществляется слежение, — сообщил уфолог.

По словам Валерия Уварова, привычное нам небесное тело значительно моложе, чем мы привыкли думать.

– Появилась Луна относительно недавно. Это произошло около 13 тысяч лет назад. Она считается естественным спутником Земли, но во всех древних текстах, которые сохранились, речь идет о том, что она возникла после великой катастрофы в Солнечной системе. Ее появление сопровождалось мощным потопом на нашей планете, — пояснил собеседник информационного издания.

В завершение он рассказал о природе появления ночного светила на нашем небосводе.

– Луна — наибольший сохранившийся обломок некогда существовавшей в Солнечной системе планеты Тиамат. Она была достаточно крупной. Для того, чтобы представить себе ее реальную массу, ни в коем случае нельзя брать в расчет только пояс астероидов [между орбитами Марса и Юпитера]. Нужно суммировать их все, добавить вес Луны и обломков, которые вращаются в трех либрационных точках орбиты Юпитера, — подытожил директор международного информационного центра уфологических исследований.