15+ кадров, которые доказывают, что утро владельца кота или собачки начинается не с кофе
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Только представьте: вы просыпаетесь рано утром, и первое, что вы видите — недовольная всклокоченная мордочка вашего питомца. Или его просящий взгляд, с которым он сидит у края кровати и ждёт, когда вы уже наконец встанете и пойдёте на кухню. В любом случае, у владельцев домашних животных каждое утро начинается именно с них. И это самый бодрящий и весёлый старт дня!
Увидел это утром и должен признаться, что без макияжа моя жена очень изменилась
Недавно ко мне переехала девушка вместе со своим котом
Вот, что я вижу теперь каждое утро, едва открыв глаза.
Не разрешаем нашему псу ложиться в кровать, и он придумал выход
Проснулся утром и увидел, что рядом крепко спит котик, наслаждаясь уютом
Вот только у меня нет кота. Зато есть привычка открывать окно на ночь.
Как меняется мордочка моей собаки, когда она видит, что я просыпаюсь
Проснулся без подушки и без собаки, вышел в комнату и обнаружил там это
Эта подушка сама взорвалась, пока ты спал! Честно.
Нечаянно уснула на диване у сестры и так и провела всю ночь, а рядом
Что ж, я тоже проснулась примерно с таким же видом.
Иногда я просыпаюсь утром, смотрю на них и думаю: а мне вообще здесь рады?
Сначала подумал, что мне до сих пор снится страшный сон
Разбудил кота и сказал, что сегодня на работу пойдёт он
Начинаю каждое утро, нажимая на кнопку счастья
Подумал, что кот пришёл за утренними объятиями, но нет, он просто голодный
А моя кошка знает, что когда звонит будильник, значит, скоро я буду вставать
Поэтому я специально ставлю его на полчаса пораньше, чтобы успеть полежать с ней ещё.
Когда он уже проснулся и теперь любуется, как ты спишь
Тот самый взгляд, который заставляет меня наконец подниматься и готовить завтрак
Когда проснулся в 6 утра понедельника и вяло сидишь на краю кровати
В такой пушистой компании даже самое раннее и хмурое утро проходит веселее!
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