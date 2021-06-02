15+ кадров, которые доказывают, что утро владельца кота или собачки начинается не с кофе

Только представьте: вы просыпаетесь рано утром, и первое, что вы видите — недовольная всклокоченная мордочка вашего питомца. Или его просящий взгляд, с которым он сидит у края кровати и ждёт, когда вы уже наконец встанете и пойдёте на кухню. В любом случае, у владельцев домашних животных каждое утро начинается именно с них. И это самый бодрящий и весёлый старт дня!

Увидел это утром и должен признаться, что без макияжа моя жена очень изменилась

Недавно ко мне переехала девушка вместе со своим котом

Вот, что я вижу теперь каждое утро, едва открыв глаза.

Не разрешаем нашему псу ложиться в кровать, и он придумал выход

Проснулся утром и увидел, что рядом крепко спит котик, наслаждаясь уютом

Вот только у меня нет кота. Зато есть привычка открывать окно на ночь.

Как меняется мордочка моей собаки, когда она видит, что я просыпаюсь

Проснулся без подушки и без собаки, вышел в комнату и обнаружил там это

Эта подушка сама взорвалась, пока ты спал! Честно.

Нечаянно уснула на диване у сестры и так и провела всю ночь, а рядом

Что ж, я тоже проснулась примерно с таким же видом.

Иногда я просыпаюсь утром, смотрю на них и думаю: а мне вообще здесь рады?

Сначала подумал, что мне до сих пор снится страшный сон

Разбудил кота и сказал, что сегодня на работу пойдёт он

Начинаю каждое утро, нажимая на кнопку счастья

Подумал, что кот пришёл за утренними объятиями, но нет, он просто голодный

А моя кошка знает, что когда звонит будильник, значит, скоро я буду вставать

Поэтому я специально ставлю его на полчаса пораньше, чтобы успеть полежать с ней ещё.

Когда он уже проснулся и теперь любуется, как ты спишь

Тот самый взгляд, который заставляет меня наконец подниматься и готовить завтрак

Когда проснулся в 6 утра понедельника и вяло сидишь на краю кровати

В такой пушистой компании даже самое раннее и хмурое утро проходит веселее!