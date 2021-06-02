Прикол, Детский Смех. Ребёнок Смеётся

Детишки умеют сделать нашу жизнь более непредсказуемой и забавной, а иногда даже сумасшедшей, но безумно счастливой. Им с легкостью удается подкупить взрослых собственной непосредственностью, доверием к миру и искренностью. Нет никого в мире бoлее хрупкого и беспомощного, нежели наш новорожденный ребенок, которого приходится брать на руки. Как оказалось, младенцы в действительности невероятно способные и крепкие существа. Ученым удалось доказать многое, что взрослые могли

Дети – цветы жизни. Они украшают нашу жизнь и наполняют ее смыслом. Предлагаем вам подборку замечательных цитат и высказываний о детях. Забавные детские высказывания и афоризмы о малышах поднимут вам настроение, а цитаты великих писателей и педагогов посвятят вас в азы воспитания.

Даже и не знать о младенцах.

1. В европейских странах средний возраст родителей составляет 29 лет.

2. Самым молодым родителям было всего 8 и 9 лет.

3. В последнее время стало довольно популярным детям давать необычные имена.

4. Часто родители США и Европы называют свои детей в честь известных кумиров или мировых брендов. В обучении легче удается тем малышам, которые много ползают.

5. Очень похожими словами во многих странах мира является «мама» и «папа».

6. На Сейшельских островах длится целый месяц защиты детей. На безопасности своих детей многие родители просто помешаны.

7. В Румынии в детских садах особенно заботятся о безопасности детей.

8.Немецкие дети являются наиболее технологически развитыми детьми в мире.

9. Как минимум два мобильных телефона успевает изменить немецкий девятилетний ребенок за свою жизнь.

10. Вторник является самым популярным днем для рождения детей.

11.Самым умным ребёнком планеты считается Ганеша.