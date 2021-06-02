Инновационный хирургический симулятор — значительный шаг вперед в обучении травматологических бригад

Симуляторы давно используются для обучения хирургов и хирургических бригад, но традиционные платформы симуляторов обычно имеют встроенное ограничение: они часто имитируют одно или ограниченное количество условий, которые требуют выполнения отдельных задач, таких как установка внутривенного катетера вместо моделирование и предоставление возможностей для обратной связи о выполнении нескольких вмешательств, которые могут потребоваться жертве травмы одновременно. Чтобы преодолеть это ограничение, был разработан усовершенствованный модульный манекен (AMM), инновационная платформа моделирования, которая позволяет интегрировать другие устройства моделирования, и были проведены полевые испытания при поддержке Министерства обороны (DoD).

Министерство обороны заключило договор субподряда с отделом образования Американского колледжа хирургов (ACS) на проведение полевых испытаний AMM. Результаты были опубликованы в Интернете перед печатью Журнал Американского колледжа хирургов. Роберт М. Свит, доктор медицины, FACS, MAMSE, отделения хирургии Вашингтонского университета, выступал в качестве главного исследователя (PI) контракта Министерства обороны США на создание AMM. Аджит К. Сачдева, доктор медицины, FACS, FRCSC, FSACME, MAMSE, директор отдела образования Американского колледжа хирургов, выступал в качестве ИП по субподряду на проведение полевых испытаний.

Исследователи сообщили, что члены травматологических бригад на испытательном полигоне предпочитали интегрированную платформу AMM, включающую «периферийный» симулятор, а не только «периферийный» симулятор, с точки зрения реализма, физиологических реакций и обратной связи, которую они получают о множественных и частично совпадающих вмешательствах, которые они проводят. выполнить на пациенте с моделированной травмой. Автор соответствующего исследования Димитриос Стефанидис, доктор медицинских наук, FACS, FASMBS, FSSH, из отделения хирургии Медицинской школы Университета Индианы, Индианаполис, описал AMM как «скорее платформу, чем манекен».

Министерство обороны поддержало разработку AMM в рамках контракта с Университетом Миннесоты и Вашингтонским университетом. Цель состояла в том, чтобы создать платформу моделирования с открытым исходным кодом, которая позволяет интегрировать ряд тренажеров, известных как «периферийные устройства», в единую комплексную платформу обучения. Руководящий комитет, состоящий из руководителей и сотрудников отдела образования ACS и Комитета по исследованиям и разработкам аккредитованных ACS учебных заведений, вместе с лидерами группы разработчиков проекта AMM создал модель для полевых испытаний AMM.

«Платформа AMM вместе с« периферийными устройствами »может помочь удовлетворить потребность в более надежных симуляторах, ориентированных на открытые процедуры и межпрофессиональную командную работу», — пояснила д-р Сачдева. «Возможность интегрировать анатомические и физиологические элементы моделирования является важным достижением. Опыт работы со сценарием травмы может быть легко распространен на другие хирургические процедуры и настройки».

Автор-корреспондент доктор Стефанидис объяснил, что с большинством традиционных тренажеров инструкторам приходится манипулировать жизненными показателями, чтобы реагировать на определенные действия ученика. Он отметил, что AMM способствует «опыту обучения, который больше основан на реальной физиологии того, что происходит с пациентом». Платформа AMM позволяет разным членам травматологической бригады одновременно выполнять разные задачи: один вставляет дыхательную трубку, другой запускает внутривенную линию, третий выполняет спленэктомию. «Все эти вмешательства влияют на физиологию», — сказал он.

Исследователи оценили командный опыт 14 травматологических бригад, состоящих из 42 отдельных членов, которые выполняли задачи на интегрированной платформе AMM и автономном «периферийном» симуляторе. Оценки опыта команды были выше для интегрированной платформы AMM по сравнению с автономным «периферийным» симулятором. Среди членов команды хирурги и специалисты по оказанию первой помощи оценили свой опыт значительно выше, чем анестезиологи, которые отметили более высокую оценку рабочей нагрузки. В фокус-группах члены команды заявили, что предпочитают платформу AMM из-за ее повышенной реалистичности, а также из-за того, как она физиологически реагирует на их действия и предоставляемую обратную связь.

Доктор Стефанидис объяснил, как АММ потенциально может помочь в обучении травмобилетов. «Травма требует примерной командной работы», — сказал он. «Когда мы видим травмированных пациентов, обычно есть несколько поставщиков, которые заботятся о них одновременно — хирурги-травматологи, врачи отделения неотложной помощи, анестезиологи, хирурги-ортопеды, нейрохирурги, медсестры, респираторные терапевты и т. Д. Поэтому чрезвычайно важно также иметь возможность обучать эти команды в среде симуляции с низким уровнем стресса, например, с помощью AMM, где они могут оттачивать свои навыки индивидуально и в команде и работать с максимальной эффективностью в условиях очень напряженной клинической среды. «

«Платформа AMM предлагает другие преимущества для улучшения обучения и повышения квалификации травматологических бригад», — заявила ИП, д-р Сачдева, занимающаяся полевыми исследованиями в этой области. ВНИМАНИЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! » «Конкретные модели обучения могут быть стандартизированы, и ситуация в этой безопасной среде моделирования может стать все более сложной», — сказал он.

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