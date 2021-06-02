ФНС проведёт проверку игроков World of Tanks

Федеральная налоговая служба (ФНС) с целью пресечь незаконные продажи аккаунтов в компьютерной игре World of Tanks и предотвращения неуплаты налогов проведёт проверку.

Налоговики в особом порядке уделят внимание владельцам премиум-танков и всем проведённым ими транзакциям.

В ходе процедуры будет установлено как происхождение премиум-танков, так и происхождение аккаунта. Если количество техники купленное не за игровую валюту превышает более пяти экземпляров, к пользователю будут приниматься меры.

– Мы неоднократно сталкивались с подобными ситуациями, когда человек официально нигде не работает, а у него в ангаре полно премиум-танков, откуда они могли взяться? Пользователь явно укрывается от уплаты налогов. Также были случаи, когда так называемые уклонисты занимались перепродажей игровых ценностей, а ИП не оформляли, — рассказал глава ФНС Даниил Егоров.

Чтобы не тратить лишние бюджетные средства, в ведомстве принято решение завести всем налоговикам аккаунты в World of Tanks и установить игру на рабочие компьютеры. В ФНС считают такой механизм наиболее действенным и позволяющим обнаружить наибольшее количество правонарушителей.

Также в ведомстве сообщили о введении налоговой амнистии на 1 месяц для игроков, которые добровольно сознаются в сокрытии своих доходов и зарегистрируются как самозанятые или индивидуальные предприниматели в указанный период.

О мерах против уклоняющихся от уплаты налогов игроков в ФНС объявят позже после согласования с другими ведомствами.

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