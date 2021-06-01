Обзор первой поездки Volkswagen Taos 2022 года: достойное утешение

По общему мнению, мы должны ненавидеть Volkswagen Taos. Но не потому, что это плохо, некомпетентно или неприятно — это полная противоположность всем этим вещам. Взяв страницу из книги Tiguan, Taos предлагает новому сегменту потребителей европейский стиль и динамику движения в форм-факторе кроссовера и по разумной цене. Но все же Taos должен заслужить нашу ярость за то, что занял место Golf, возможно, самого честного и симпатичного компактного хэтчбека, когда-либо украшавшего берега США.

Однако то, что появление Taos совпадает с концом правления Golf как самого маленького продукта Volkswagen в Америке, вряд ли является ошибкой кроссовера. Taos — более чем адекватная замена компактному хэтчбеку VW, сохраняющая большую часть его приятного, изысканного для своего класса характера вождения, сохраняя при этом большую часть маневренности, которая сделала Golf давним фаворитом.

Вердикт автомобиля относится только к его собственному сегменту, а не рынку новых автомобилей в целом. Чтобы узнать больше о том, как Motor1.com оценивает автомобили, щелкните здесь.

Правильный размер, правильное отношение

Внешний вид Taos представляет собой аккуратный баланс нынешнего Tiguan в сочетании с более округлым стилем электрического кроссовера ID.4. На передней панели используются квадратные фары и новейшая решетка радиатора Volkswagen, которые высококлассные модели, такие как наш полноприводный тестер SEL, выделяются светодиодной лентой. Задняя часть привлекательная, но простая, черпая вдохновение в образе Tiguan, и мы копаем маленькую надпись «TAOS» под вырезом на номерном знаке. Оформленный в классическом цвете VW васильково-синий, наш тестер представляет собой красивую вещь, скрывающую удивительное количество автомобилей в аккуратном кроссовере.

При длине 175,8 дюйма и колесной базе 105,9 дюйма Taos не сильно увеличился в размерах по сравнению с уходящим Golf. Фактически, он аккуратно находится между 167,6-дюймовым пятидверным хэтчбеком и 185,1-дюймовым Tiguan с колесной базой, которая всего на 2,1 дюйма длиннее, чем у его духовного предшественника. Этот аккуратный баланс между компактным кроссовером и компактным хэтчбеком дает Taos ощущение лучшего из двух миров.

На дороге Taos легко поставить на полосу, но он не кажется пугающе маленьким, когда едешь рядом с 1-тонным пикапом. Если ваша немедленная реакция на Golf такова, что он слишком миниатюрен или низок к земле, Taos успокаивает ваши опасения, не заставляя вас покупать крупногабаритный продукт. То, что Taos больше похож на гольф, тоже не повредит.







На извилистых проселочных дорогах за пределами Анн-Арбора, штат Мичиган, Taos хорошо справлялись. Рулевое управление, особенно в Sport, жесткое и прямое. Как мы уже говорили в нашем прототипе привода от апреля, ведущие колеса определяют настройку задней подвески. В моделях с передним приводом используется задний конец торсионной балки, в то время как в Taos 4Motion используется более продвинутая многорычажная установка — мы тестировали обе, и, хотя передний водитель был безобидным, полноприводная модель оказалась более приятной в движении. изгибы. Mazda CX-30 — единственный автомобиль в своем классе, который может обогнать этот VW, который жестко сдерживает движения тела и стремится изменить направление движения.

CX-30 кажется очевидным соперником, не имеющим отношения к управляемости. Это единственный автомобиль в сегменте, который превосходит по привлекательному и стильному интерьеру VW. Дело не в том, что компания заново изобрела колесо при оформлении этой кабины, а в том, что немецкий бренд принял несколько простых решений для создания интерьера, который выглядит и ощущается более премиальным.

Внешний вид Taos представляет собой аккуратный баланс нынешнего Tiguan, смешанного с более округлым стилем электрического кроссовера ID.4.

Здесь хорошее сочетание цветов: наш тестер сочетает черный пластик и кожу с темно-коричневыми участками кожи (в базовой модели используется ткань, а в SE среднего уровня — смесь ткани и кожзаменителя). Через приборную панель прочно просвечивает темно-серая пластиковая отделка. Это не особенно привлекательный элемент, но он достаточно хорошо разделяет верхнюю и нижнюю части приборной панели. Однако недостаток Taos заключается в качестве материалов. Передняя панель и верхняя часть дверей твердые и царапаются на ощупь, и, хотя внутреннее пространство достаточно хорошо скреплено, эти элементы отвлекают от привлекательного сочетания цветов, качественной кожи и типично здоровенного распределительного устройства Volkswagen.

Пробивная трансмиссия, необычная трансмиссия

Каждый Taos использует 1,5-литровый двигатель с турбонаддувом, который в конечном итоге вытеснит 1,4-литровый двигатель с турбонаддувом, который в настоящее время продается на Jetta. В сочетании с восьмиступенчатой ​​автоматической коробкой передач (для передних водителей) или семиступенчатой ​​коробкой передач с двойным сцеплением (для полного привода) мы надеялись, что новая трансмиссия Taos будет иметь лучшие манеры, чем агрегат, который мы тестировали. в Джетте в прошлом году. Увы, это не так.

В динамике 1.5 — мощная штука, с 158 лошадиными силами и 184 фунт-фут крутящего момента. Это достаточные цифры для автомобиля, который весит от 3200 до 3400 фунтов — Taos ускоряется с воодушевлением, а модель с приводом на два колеса даже запекает свои передние колеса, если вы слишком нервничаете с педалью газа. Низкий уровень мощности силен, и даже при более высоких оборотах двигателя 1,5-литровый двигатель работает хорошо.

30 Фотографии

Если вы ждете «но», их будет два. Во-первых, этот двигатель не особенно тихий и не такой уж приятный для ушей. Разгоните его до пика мощности в 5500 об / мин, и громкость вырастет до неприемлемого уровня, в то время как под нагрузкой будет постоянное жужжание к северу от 4000 об / мин. VW приложил немало усилий, чтобы Taos выглядел более премиальным, чем большинство небольших кроссоверов, но он мог бы пойти дальше в гашении грохота двигателя.

И, как и в прошлом году Jetta, восьмиступенчатая автоматическая коробка передач и семиступенчатая коробка передач DSG продемонстрировали нежелание вступать в строй. Слишком часто мы просили машину разогнаться, не реагируя, увеличивая дроссельную заслонку, а затем мчась вперед с большим ускорением, чем предполагалось. Это досадный недостаток, особенно если учесть, что обе коробки передач хорошо работают при качении. В частности, DSG быстро работает как в комфортном, так и в спортивном режимах вождения, в то время как восьмиступенчатая коробка передач впечатляюще плавна и продумана в выборе передач.

Правильный подход к технологиям

Каждый Taos доступен с полным набором средств активной безопасности, и это не так уж и дорого. Цены начинаются от 995 долларов за так называемый набор IQ Drive на Taos S и 895 долларов на Taos SE, в то время как это стандартно для топового SEL. Наша основная проблема с этим подходом связана с базовой моделью, где Volkswagen разделяет предупреждение о прямом столкновении с автоматическим экстренным торможением в группу опций. Учитывая проверенный опыт AEB в предотвращении аварий, сделать его необязательным кажется несколько безответственным решением, особенно с учетом того, что это стандартное решение для многих других автомобилей этого класса.

Однако в остальном набор IQ Drive чертовски впечатляет. Предложение полноскоростного адаптивного круиз-контроля, помощи при удержании полосы движения и Travel Assist (которое VW описывает как «частично автоматизированное ручное вождение») на автомобиле за 24 000 долларов является одновременно смелым и обнадеживающим. В дополнение к этому оборудованию IQ Drive добавляет систему мониторинга слепых зон с предупреждением о перекрестном движении сзади, Emergency Assist, которая может связаться со службами быстрого реагирования в случае аварии, и пакет комфорта, который включает в себя автоматический дальний свет, рулевое колесо с подогревом, и дворники с датчиком дождя.

Основной технический пакет тоже солидный. Базовые модели будут использовать 6,5-дюймовый сенсорный экран, который не был доступен для тестирования, хотя 8,0-дюймовый сенсорный экран в нашей модели SEL хорошо справляется со своей работой. Эта система использует ту же информационно-развлекательную систему MIB3, что и Tiguan, который мы тестировали ранее в этом году, и ее легко освоить, быстро реагировать и приятно смотреть. Каждая модель также поставляется с Volkswagen Digital Cockpit, хотя вам придется довольствоваться 8,0-дюймовым кластером в Taos S и SE — 10,3-дюймовый дисплей является стандартным для SEL.





Завершают хорошие новости ценовой аргумент. VW просит 24 190 долларов США (включая 1195 долларов США) за базовый Taos S, 28 440 долларов США за SE и 32 685 долларов США за SEL. Полный привод добавляет 2045 долларов к базовой машине, 1450 долларов к SE и 1555 долларов к топовой машине, в то время как других дополнительных опций немного. Помимо пакетов IQ Drive, единственными другими вариантами являются панорамный люк на крыше за 1200 долларов для моделей SE и SEL и глянцевые черные 18-дюймовые колеса на SE (395 долларов США). В полной комплектации Taos можно купить всего за 35000 долларов.

Это хорошая сделка? Честно говоря, превосходные образцы небольших автомобилей, таких как Taos, почти никогда не имеют смысла — например, Tiguan SEL стоит около 33000 долларов. Но в нижней части шкалы стоит подумать об этом автомобиле, даже несмотря на то, что его цена в 24000 долларов намного выше 21 685 долларов Hyundai Kona, Toyota C-HR за 22 770 долларов, Honda HR-V за 22 395 долларов и Mazda CX- за 22 225 долларов. 30. У него лучшая кабина, чем у всех, кроме Mazda, и хотя Toyota предлагает все свое оборудование для активной безопасности в стандартной комплектации, Travel Assist Taos лучше снимает напряжение при вождении по шоссе. Проще говоря, вы платите больше, но вы тоже получите больше.

Нам будет не хватать Гольфа за его честность и веселый характер. Но старый хэтчбек стоит 24 990 долларов за образец с автоматическим оснащением, примерно по той же цене, что и базовый переднеприводный Taos с пакетом IQ Drive. Это означает, что примерно за такое же количество денег VW продает более умный, просторный и безопасный автомобиль, который выглядит и чувствует себя более модным. Возможно, мы не хотим принимать на рынок еще один кроссовер, но в качестве средства замены Golf, VW поставил автомобиль, который отвечает всем требованиям, а затем и некоторым.

Отзывы конкурентов:

Chevrolet Trailblazer: 7,6 / 10;

Ford EcoSport: без оценок

Honda HR-V: без оценок

Hyundai Kona: без оценок

Kia Seltos: 8,1 / 10

Mazda CX-30: 7,9 / 10;

Удары Nissan: 8,7 / 10

Subaru Crosstrek: 8,5 / 10

Toyota C-HR: без рейтинга

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