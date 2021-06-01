“Все люди разные”: Серена Уильямс поддержала Наоми Осаку после скандала и снятия с турнира

Последние сутки в мировом спортивном сообществе обсуждают только вторую ракетку мира Наоми Осаку. Все дело в том, что на днях действующая чемпионка Открытого чемпионата США и Открытого чемпионата Австралии в одиночном разряде в преддверии старта “Ролан Гарроса” отказалась от участия в его пресс-конференциях. Поначалу руководство чемпионата вынесло ей предупреждение, однако когда она в воскресенье, 30 мая обыграла румынку Патрисию Марию Тиг в первом туре и проигнорировала журналистов, ее обвинили в нарушении регламента и оштрафовали на 15 тысяч долларов.

На следующий день, 31 мая, Наоми Осака публично объявила, что снимается с чемпионата из-за непримиримых разногласий с организаторами “Ролан Гарроса”. Свой отказ общаться с прессой спортсменка объяснила замкнутостью и тревожностью.

Я бы никогда не преуменьшала важность ментального здоровья и не использовала бы этот термин несерьезно, необдуманно. Я страдала от продолжительных приступов депрессии с Открытого чемпионата США 2018 года, и у меня было действительно сложное время, когда я справлялась с этим. Любой, кто знаком со мной, знает, что я интроверт, и любой, кто видел меня на соревнованиях, заметил, что я часто надеваю наушники, потому что это помогает притупить тревогу. И хотя теннисная пресса всегда была добра ко мне (и я хочу извиниться особенно перед всеми классными журналистами, кого я могла задеть или обидеть), я не прирожденный оратор, и на меня накатывают огромные волны тревожности перед тем, как я разговариваю с мировой прессой. Я очень нервничаю и ощущаю стресс, всегда пытаюсь дать вам лучшие ответы, на которые я способна, — написала 23-летняя Наоми вчера в своем Instagram.

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Публикация от 大坂なおみ (@naomiosaka)

После того как пост появился на странице Осаки, спортсмены начали массово выражать ей поддержку. В их числе оказалась и прямая соперница Наоми, теннисистка Серена Уильямс. На последней пресс-конференции она сказала:

Я сочувствую Наоми. Все люди разные. Я крупная. Другие люди худые. Все разные, и каждый по-разному решает проблемы. Просто нужно позволить ей справиться с этим так, как она хочет и как она считает нужным. Многие пресс-конференции были для меня трудными, но они сделали меня сильнее.

Также в социальных сетях высказалась восьмикратная чемпионка турниров “Большого шлема” в одиночном разряде Мартина Навратилова:

Мне так грустно из-за Наоми. Я искренне надеюсь, что с ней все будет в порядке. Нас, спортсменов, учат заботиться о своем теле, и, возможно, умственный и эмоциональный аспекты недооценены в этом плане. Удачи, Наоми, мы все болеем за тебя! – написала она в Twitter.

В числе спортсменов, которые уже высказались на этот счет и публично поддержали Наоми, Билли Джин Кинг, Стивен Карри, Лиза Лесли, Кевин Лав, Рассел Уилсон и другие. Однако скандал уже успел выйти за пределы спортивного сообщества: так, конгрессмен США Александрия Окасио-Кортез написала в Twitter, что гордится храбростью спортсменки, а британская актриса и ведущая Джамила Джамиль и вовсе призвала бойкотировать открытый чемпионат Франции.

Как ни парадоксально, поддержку выразили сами журналисты – они иронизируют, что скандал только повысил количество упоминаний имени спортсменки в СМИ. А корреспондент USA Today Майк Фриман написал в микроблоге в Twitter:

Она ничего не должна теннису и средствам массовой информации. Отсутствие сострадания, отсутствие даже минимального чувства приличия, проявленного к ней значительным количеством людей, говорит о многом.

Наоми Осака