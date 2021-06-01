С чем носить сандалии в офис: 7 стильных вариантов
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Сандалии можно назвать одним из самых комфортных видов обуви. Они отличаются плоской подошвой и отлично подходят для повседневной носки. Однако часто образы с сандалиями выглядят чересчур буднично и даже простовато. Но при правильной стилизации эта летняя обувь подходит даже для офиса. В статье представлена подборка стильных луков с сандалиями.
Монохром
Образы в черном монохроме всегда беспроигрышны. Составьте однотонный комплект с легким пальто, топом, брюками на высокой посадке и сандалиями.
Легкое пальто
В прохладный летний день не обойтись без уютного легкого пальто. Оно убережет от внезапного холода и позволит составить стильный летний комплект на работу. Сочетайте белое пальто с блузой и брюками такого же цвета. Дополните лук блестящими золотыми сандалиями.
Юбка
Создайте черно-белый ансамбль, скомбинировав белую блузу без рукавов и черную юбку ниже колена. Дополните комплект черными сандалиями с декоративными ремешками на щиколотках.
Джинсы
Существует ли обувь, которая не сочетается с джинсами? Сдержанные коричневые сандалии отлично смотрятся с голубыми джинсами. Чтобы образ не выглядел чересчур базово, разбавьте его яркими вещами, например желтым кардиганом.
Нейтральные тона
Черный хорошо сочетается с бежевым, коричневый – с хаки, а белый – с кофейным. Одежда нейтральных тонов легко комбинируется между собой. Коричневая обувь отлично смотрится с бежевыми брюками, приглушенно-зеленым пиджаком в классическом стиле и молочным топом.
Черный блейзер
Предпочитаете сдержанные образы на работу с минимумом цветов? Комбинируйте черный блейзер, белые брюки и белую футболку. Чтобы визуально не разделять силуэт, выбирайте обувь белого цвета. Так вы создаете вертикальную линию и визуально кажетесь выше.
Брюки с защипами
Брюки с защипами свободно сидят на бедрах и создают гармоничный женственный силуэт. Они хорошо впишутся в офисный дресс-код. Комбинируйте бежевые брюки с защипами, темно-зеленую футболку и черные сандалии.
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