Евгений Цыганов впервые рассказал, как и чем живут восемь его детей: “Любой может заявить, что он – любимчик”

Сегодня, в День защиты детей, 42-летний актер кино и театра Евгений Цыганов стал новым героем YouTube-канала “Скажи Гордеевой”. В новом и весьма редком интервью Евгений рассказал о юности, встрече с бандитами, службе в театре (он актер “Мастерской Петра Фоменко” без малого уже 20 лет), работе в кино и своей музыкальной группе, и даже спел ведущей Екатерине Гордеевой. В двухчасовой беседе нашлось место и для небольшого экскурса в личную жизнь Цыганова – и хотя о делах сердечных (отношениях с Юлией Снигирь) он решил не распространяться, но все же ответил на вопросы о своих детях, которых у него восемь – семь от бывшей жены Ирины Леоновой и еще один от нынешней спутницы, актрисы Юлии Снигирь.

Любой мой ребенок, положа руку на сердце, может заявить, что он – любимчик. Я боюсь, что они уже могут позволить себе это [отношение отца к ним] обсуждать между собой, но что тут обсуждать.

На вопрос Екатерины, считает ли он себя классным отцом, он ответил с долей самоиронии:

Ну, конечно. Роскошный. Всем бы такого…

По словам Евгения, театр сейчас отнимает у него много времени и он нечасто проводит время с детьми, однако старается брать их с собой в поездки – не всем составом, чаще частями:

Я не могу себе этого позволить. У меня есть театр, в нем есть расписание. Если я куда-то еду, я беру с собой кусками гавриков, как-то так это все устроено… Наверное, хотелось бы больше времени проводить, но я много работаю.

Также он признался, что не ожидал, что у него когда-то будет столько детей. А о количестве внуков думать даже не собирается.

Если я скажу, что мне не тяжело – все сразу скажут: “А ну да, что ему тяжело-то”… На самом деле если мне и тяжело, то не от количества детей. Можно с ума сойти и без детей. А с ними нет такой возможности, нужно держать руку на пульсе и общий хаос контролировать. Юлия Снигирь вместе с Евгением Цыгановым и его детьми на премьере фильма, февраль 2019 года

Журналистка устроила многодетному отцу своеобразный блиц-опрос, в котором попросила рассказать что–нибудь о чадах. Пожалуй, впервые актер был так откровенен на публике. Вот что он рассказал о каждом из них – от старшего к младшему:

Полина первая это не одобрит [подобный опрос], она даже не любит фотографироваться. У нее только что был день рождения, и у нас в итоге он закончился страшным скандалом, потому что я говорил: “Сфотографируйся с отцом”. Она же сказала: “Я это ненавижу”. Но потом извинилась.

Никита сейчас создает спутник для запуска в космос. У них появилась какая-то педагог из Плехановского института. И они сейчас разрабатывают первый спутник именно школьниками. Похоже, что на каком-то этапе из всех там остался один Никита. Это что-то о нем говорит. Он – мальчик самостоятельный. Не любит театр, неинтересно. Соображает в математиках и прочем, учится хорошо.

Андрей… Говорят, что он больше всех на меня похож. Но он очень безбашенный пацанчик. Когда есть горка, он прыгает туда, не смотря, что там внизу. Немного экстремал и красавчик, что уж тут говорить.

Соня – очень крутой человек. Снялась сейчас, захотела и сделала. Смотрит фильмы и сериалы в большом количестве, ее позвали сниматься в короткий метр. До этого она у Симачева (короткометражка Дениса Симачева “Невиновный” – прим.ред.), он пытался ее разговорить, а она сидела молчала, варилась в себе. На вопрос, хочет ли она сниматься, ответила: “Ну я не знаю… понимаешь, пап, там какие-то взрослые приколы, а мне надо будет это друзьям показать, я не уверена”. Но режиссер сказал, что им нужен именно такой человек, который внутри себя варит и решает.

Александр – чемпион, футболист профессиональный. Человек с такими кубиками, которых я ни у кого не видел. Ему 9, он с детства такой боец.

Георгий – потрясающее, просто удивительное создание. Очень добрый, упрямый, талантливый человек. Рисует здорово. Непредсказуемый очень… Самый упрямый человек, которого я встречал. Несдвигаемый, козерог – иногда это связано.

Вера… Умница. Она главная у нас – рулит всех и вся. Следит за тем, чтобы все выходили в шапках. Очень собранный человек, красивая девочка.

Федя крутой, его все обожают. Он самый младший, все качестве в себе собрал: и умница, и красавчик, и добряк, и чемпион, как-то все вместе. Артистичный, при этом усидчивый человек.

Полина Цыганова и Юлия Снигирь Евгений Цыганов с сыном Никитой Александр Цыганов Андрей Цыганов Георгий, Федор и Вера Цыгановы Федор Цыганов Вера Цыганова

Евгений Цыганов с детьми, март 2021 года (София Цыганова справа)Напомним, о романе Юлии Снигирь и Евгения Цыганова начали говорить в 2015 году: ряд СМИ сообщил, что ради Юлии Евгений ушел от своей гражданской супруги Ирины Леоновой, когда та была беременна их седьмым общим ребенком. В марте 2016 года Снигирь родила сына Федора, не сообщив прессе имя отца ребенка, а пресса, в свою очередь, приписала отцовство Цыганову. Недавно мальчику исполнилось 5 лет.

В начале сентября 2018 года у актеров случился официальный светский дебют в качестве пары: Юлия и Евгений впервые позировали фотографам вместе на премьерном показе фильма Авдотьи Смирновой “История одного назначения” в Москве. А зимой 2019 года Снигирь и Цыганов появились на премьере фильма в компании его детей от предыдущего брака с Ириной Леоновой – Веры, Георгия, Александра, Софии, Андрея и Никиты.